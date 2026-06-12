Porcicultores de Santa Cruz reciben la certificación libre de peste porcina clásica

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) entregó este viernes al sector porcicultor de Santa Cruz la certificación internacional que acredita al departamento como libre de peste porcina clásica, un reconocimiento emitido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

La certificación constituye un respaldo al trabajo sanitario desarrollado por productores e instituciones del sector, además de fortalecer las condiciones para el crecimiento de la actividad porcina y la apertura de nuevos mercados.

Durante el acto de entrega, en donde participó la dirigencia de los productores, representantes del Senasag destacaron la importancia de mantener los controles sanitarios y los programas de vigilancia epidemiológica para preservar el estatus alcanzado y garantizar la inocuidad de la producción.

Jorge Méndez, presidente de la Asociación de Productores Porcicultores (Adepor), dijo que esta certificación es resultado de un trabajo arduo que vienen realizando desde hace tres años atrás.

Por su parte, Klaus Frerking, presidente de la CAO, calificó como un hito esta certificación en favor de los porcicultores, a quienes pidió cuidarla y resguardar el control sanitario para mantener la certificación libre de peste porcina clásica.

El reconocimiento otorgado por la OMSA acredita que la producción porcina cumple con estándares internacionales de sanidad animal, lo que representa una ventaja para la competitividad del sector y mejora sus perspectivas comerciales.

Mira la programación en Red Uno Play