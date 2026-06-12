La Paz al límite: 43 días de bloqueos hunden negocios y despiden trabajadores

Tras 43 días de bloqueos y restricciones en las rutas de abastecimiento, diversos sectores productivos de La Paz reportan una crisis económica que ya se traduce en cierres de negocios, despidos de trabajadores y dificultades para sostener sus operaciones.

No hay insumos para gastronomía

Uno de los sectores más afectados es el gastronómico. Representantes del rubro aseguran que la falta de insumos, combustible y clientes ha obligado a numerosos establecimientos a reducir operaciones o cerrar definitivamente.

“De 10 restaurantes, dos ya han cerrado, ya es insostenible”, señaló una representante del sector, mientras otros empresarios advirtieron que la actividad se encuentra en una situación crítica.

La escasez de productos también alcanzó a negocios tradicionales. En la avenida Buenos Aires dejaron de elaborarse las conocidas yauchas paceñas debido a la falta de queso y leche provenientes de las provincias. Productores y comerciantes aseguran que hace aproximadamente un mes dejaron de fabricar este alimento emblemático.

“Hemos tenido que hacer reducción de personal bastante o turnarnos para que no pierdan sus fuentes de trabajo”, explicó una de las propietarias afectadas.

Bordadores en emergencia

Las consecuencias también se reflejan en otros rubros. Bordadores de la calle Los Andes reportaron una fuerte caída de ingresos tras la suspensión de actividades folklóricas y eventos culturales, mientras que sastres y confeccionistas redujeron hasta en un 50% su producción por la falta de pedidos.

“Yo tenía ocho trabajadores, ahora estoy con cuatro. Incluso tuve que cerrar otra tienda”, relató uno de los representantes del sector.

"Mañaneras" sin ingresos

Las comerciantes de ropa abrigada de la zona Max Paredes y la avenida Tumusla también se declararon en emergencia. Varias aseguraron que sus ventas cayeron más de la mitad y que se vieron obligadas a despedir personal.

“Nosotros ganamos del día. Si no vendemos, no comemos”, lamentó una comerciante.

Imprentas sin producción

La situación también afecta a las imprentas y talleres gráficos. Empresarios del rubro indicaron que tuvieron que prescindir de trabajadores y operar únicamente con familiares para reducir costos.

“Ya no tenemos personal de planta, estamos trabajando solo en familia”, afirmó uno de los propietarios.

Economistas advierten que el impacto de los bloqueos no solo se refleja en la paralización de actividades, sino también en el incremento del costo de vida y el deterioro de los ingresos familiares. Según especialistas consultados en el reportaje, la prolongación de esta situación podría profundizar los niveles de pobreza y afectar la recuperación económica de la región.

Mientras tanto, los distintos sectores coinciden en un pedido común: una solución al conflicto que permita restablecer la circulación de productos, reactivar la actividad económica y preservar las fuentes de empleo que aún se mantienen activas en la sede de gobierno.

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