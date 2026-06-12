Llegan 6 toneladas de oxígeno medicinal para abastecer hospitales paceños

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, consolidó el arribo de 6 toneladas de oxígeno medicinal líquido, al promediar las 3 de la madrugada de este viernes, mediante un puente aéreo gestionado por esta cartera de Estado.

Abastecimiento para hospitales

Este volumen permitirá garantizar el abastecimiento de los establecimientos de salud de las ciudades de La Paz y El Alto durante los próximos cinco días, en el marco de las acciones de contingencia implementadas por el Gobierno nacional para preservar la continuidad de los servicios de salud.

Foto: Tanques de oxígeno serán trasladados a hospitales del departamento. Ministerio de Salud.

La operación fue ejecutada como resultado de la evaluación permanente realizada por la Sala Situacional Nacional de Salud, instancia técnica de análisis, monitoreo y toma de decisiones que realiza seguimiento continuo a los riesgos que pueden afectar la prestación de servicios sanitarios en el país desde el pasado 22 de mayo.

Foto: Personal militar realiza operaciones para el traslado de oxígeno. Ministerio de Salud.

La llegada de este suministro permitirá fortalecer las reservas de los principales establecimientos de salud del área metropolitana de La Paz, garantizando la continuidad de la atención a pacientes que requieren soporte de oxigenoterapia y contribuyendo a reducir el riesgo de desabastecimiento mientras se restablecen las condiciones normales de distribución terrestre.

Oxígeno medicinal, primordial para pacientes

El oxígeno medicinal líquido es considerado un insumo estratégico e irremplazable para la atención de pacientes en unidades de terapia intensiva, emergencias, quirófanos, neonatología, medicina interna y otras áreas de alta complejidad. Su disponibilidad permanente constituye un componente esencial de la seguridad hospitalaria y de la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Foto: A través de un puente aéreo, se gestionó el traslado de más de seis toneladas de oxígeno. Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud y Deportes continuará realizando evaluaciones permanentes de la situación, monitoreando la disponibilidad de insumos estratégicos, medicamentos y recursos críticos, con el objetivo de adoptar de manera anticipada las acciones necesarias para proteger la atención de la población y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios de salud.

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