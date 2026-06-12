Cochabamba activa vacunación masiva para blindar a la niñez del sarampión

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), iniciará una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión mediante brigadas que recorrerán casa por casa del 15 al 19 de junio.

La estrategia busca completar los esquemas de inmunización de niñas y niños menores de cinco años, especialmente de aquellos que aún no recibieron la segunda dosis de la vacuna SRP, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

La campaña se concentrará inicialmente en seis municipios considerados prioritarios debido a sus bajas coberturas de vacunación y a la presencia de casos durante la presente gestión: Cercado, Sacaba, Quillacollo, Vinto, Sipe Sipe y Entre Ríos.

Las autoridades sanitarias explicaron que esta acción forma parte de los esfuerzos nacionales para lograr la recertificación de Bolivia como país libre de sarampión y evitar posibles brotes de una enfermedad altamente contagiosa.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización, Isabel Quispe, pidió a las familias que colaboren con las brigadas que visitarán los hogares.

"Abran sus puertas a las brigadas y completen el esquema de sus hijos con la segunda dosis de SRP. Es la única forma de proteger a los niños contra el sarampión y cortar la cadena de transmisión", señaló.

Asimismo, recordó que todas las vacunas son gratuitas, seguras y cuentan con respaldo científico para prevenir enfermedades que pueden provocar graves complicaciones en la infancia.

Tras la fase de vacunación, el Sedes realizará un monitoreo rápido para verificar las coberturas alcanzadas y detectar posibles brechas. Esta evaluación se desarrollará el 19 de junio en establecimientos de salud de Quillacollo y el 23 de junio en 14 centros priorizados de Cercado y Sacaba.

Las autoridades reiteraron que mantener altas coberturas de vacunación es fundamental para proteger a la población infantil y preservar los logros alcanzados en la lucha contra enfermedades prevenibles.

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