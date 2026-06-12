Así se movió el dólar referencial en Bolivia durante la segunda semana de junio

El dólar referencial en Bolivia registró leves fluctuaciones entre el 8 y el 12 de junio, manteniéndose relativamente estable durante toda la semana, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización más alta se observó el lunes 8 de junio, cuando la divisa estadounidense alcanzó Bs 9,90 para la compra y Bs 10,11 para la venta. Posteriormente, el tipo de cambio mostró una ligera tendencia a la baja durante los siguientes días.

El martes 9, el dólar se ubicó en Bs 9,86 para la compra y Bs 10,07 para la venta. Un día después, el miércoles 10, se registró el valor más bajo de la semana, con Bs 9,79 para la compra y Bs 10,00 para la venta.

La cotización volvió a repuntar ligeramente el jueves 11, cuando se situó en Bs 9,82 para la compra y Bs 10,03 para la venta. Finalmente, este viernes 12 de junio, la divisa cerró en Bs 9,86 para la compra y Bs 10,07 para la venta, repitiendo los niveles observados el martes.

Evolución diaria del dólar referencial:

Lunes 8 de junio: Bs 9,90 (compra) y Bs 10,11 (venta)

Martes 9 de junio: Bs 9,86 (compra) y Bs 10,07 (venta)

Miércoles 10 de junio: Bs 9,79 (compra) y Bs 10,00 (venta)

Jueves 11 de junio: Bs 9,82 (compra) y Bs 10,03 (venta)

Viernes 12 de junio: Bs 9,86 (compra) y Bs 10,07 (venta)

Los datos reflejan una variación moderada en la cotización referencial de la moneda estadounidense durante la semana, con una diferencia máxima de 11 centavos en la compra y de 11 centavos en la venta entre los valores extremos registrados.

Mira la programación en Red Uno Play