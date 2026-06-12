Sector gastronómico agoniza; piden acciones a Gobierno ante pérdidas por los bloqueos

La crisis provocada por los bloqueos de carreteras está golpeando con fuerza al sector gastronómico de La Paz, que reporta escasez de insumos, aumento descontrolado de precios y una drástica caída en la afluencia de clientes.

El presidente de la Asociación Gastronómica de La Paz, Ernesto Olivares, afirmó que los restaurantes dejaron de ser una opción accesible para muchas familias debido al deterioro de la economía familiar.

“Llegar a un restaurante es algo que la gente se lo está pensando cinco o seis veces. Ahora nos hemos vuelto un recurso de lujo en una ciudad que antes era dinámica y donde la gente gustaba de consentirse”, sostuvo.

El dirigente explicó que la situación se agravó tras más de 43 días de bloqueos, afectando una actividad que todavía arrastra las consecuencias económicas de la pandemia.

Uno de los principales problemas es el incremento de los precios de los alimentos. Según Olivares, una carga de papa que antes costaba entre Bs 320 y Bs 350 llegó a comercializarse hasta en Bs 1.400.

Escasez de carne de pollo

La situación también afecta al abastecimiento de carne y pollo. El representante señaló que varias cadenas gastronómicas que trabajan principalmente con carne de pollo se vieron obligadas a cerrar temporalmente por falta de producto.

Olivares advirtió que el impacto no se limita a los restaurantes, sino que alcanza a toda la cadena productiva vinculada a la gastronomía, desde productores agrícolas hasta trabajadores y proveedores.

“Somos el vínculo entre el productor y el consumidor. Generamos valor agregado y empleo para miles de personas. No somos solamente un servicio, somos una industria de transformación de alimentos”, remarcó.

Ante este panorama, el sector presentó un anteproyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Viceministerio de Gastronomía para impulsar medidas de rescate económico.

La propuesta contempla acceso a financiamiento productivo con bajas tasas de interés, exención de impuestos durante la gestión 2026, diferimiento de créditos por al menos seis meses y mecanismos de refinanciamiento para empresas afectadas.

Olivares señaló que la situación es aún más crítica para pequeños emprendimientos gastronómicos, comerciantes de comida popular y vendedoras de mercados.

“La señora que vende pollos en la esquina o la caserita que prepara almuerzos son quienes más están sufriendo. Muchas trabajan a pérdida para no perder a sus clientes y varias podrían no volver a abrir sus negocios”, lamentó.

Finalmente, el representante reiteró el pedido del sector para que se garantice la libre circulación en las carreteras y se aprueben medidas de apoyo económico que permitan preservar miles de empleos vinculados a la actividad gastronómica.

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