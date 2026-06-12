¿Cómo presentar una consulta tributaria? Conozca los requisitos y plazos

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) aprobó un nuevo procedimiento para la atención de consultas tributarias, una herramienta que permitirá a los contribuyentes solicitar una interpretación oficial sobre la aplicación y alcance de determinadas normas impositivas antes de ejecutar una operación o tomar decisiones con impacto fiscal.

La medida busca brindar mayor seguridad jurídica a personas naturales y jurídicas, estableciendo reglas claras sobre cómo presentar una consulta, cuáles son los requisitos y en qué casos la respuesta emitida por la Administración Tributaria tendrá efecto vinculante.

¿Qué es una consulta tributaria?

Se trata de una solicitud formal mediante la cual un contribuyente plantea al SIN dudas sobre la aplicación de una norma tributaria en una situación concreta y real.

La respuesta será emitida mediante una Resolución Administrativa firmada por la Presidencia Ejecutiva del SIN y, bajo determinadas condiciones, tendrá carácter vinculante para la Administración Tributaria respecto al consultante.

¿Dónde se podrá presentar?

Las consultas podrán presentarse en:

La Oficina Nacional del Servicio de Impuestos Nacionales.

Las Gerencias GRACO.

Las Gerencias Distritales.

Las agencias del SIN correspondientes a la jurisdicción del contribuyente.

Si la consulta es presentada en una oficina regional, esta deberá ser remitida a la Presidencia Ejecutiva en un plazo máximo de tres días hábiles.

¿Quiénes pueden acceder?

Podrán presentar consultas:

Personas naturales.

Empresas y personas jurídicas.

Representantes legales.

Apoderados con poder específico.

Sin embargo, la consulta no será admitida cuando el tema consultado ya forme parte de un proceso de fiscalización, verificación, impugnación administrativa o judicial en curso.

Requisitos obligatorios

Para que la consulta sea admitida, el interesado deberá presentar una solicitud escrita dirigida al Presidente Ejecutivo del SIN que incluya:

Identificación del contribuyente.

Acreditación de representación legal o poder correspondiente.

Descripción detallada del hecho, acto u operación consultada.

Identificación expresa de la norma tributaria cuya aplicación genera dudas.

Fundamentación sobre por qué la disposición resulta confusa o controvertida.

Opinión fundamentada del contribuyente sobre la interpretación que considera correcta.

Firma del solicitante.

Adicionalmente, de manera voluntaria, podrá autorizar la publicación de la respuesta en la página web institucional.

Plazos para la admisión

La Gerencia Jurídica y de Normas Tributarias tendrá diez días para revisar el cumplimiento de los requisitos.

Si la consulta cumple las condiciones, emitirá un Auto de Admisión.

Si existen observaciones, el contribuyente dispondrá de diez días para corregirlas.

En caso de no subsanar los errores, la solicitud será rechazada, aunque podrá presentarse nuevamente.

¿Cuánto tardará la respuesta?

Una vez admitida la consulta, el SIN tendrá un plazo de 30 días para emitir la Resolución Administrativa correspondiente.

Ese plazo podrá ampliarse por otros 30 días mediante una resolución debidamente fundamentada.

La normativa también establece responsabilidad administrativa para los funcionarios que incumplan los plazos establecidos.

¿Qué significa que la respuesta sea vinculante?

Uno de los aspectos más importantes de la nueva regulación es que la respuesta emitida por el SIN obligará a la propia Administración Tributaria a respetar el criterio adoptado respecto al contribuyente que realizó la consulta.

No obstante, ese efecto vinculante solo se aplicará:

Al caso específico consultado.

Cuando los hechos expuestos sean completos y veraces.

Mientras no cambie la legislación tributaria.

Mientras no exista una modificación de la jurisprudencia aplicable.

Si posteriormente el SIN modifica su criterio, deberá comunicar formalmente esa decisión al contribuyente.

Consultas institucionales

La norma también regula las consultas presentadas por:

Colegios profesionales.

Cámaras empresariales.

Organizaciones gremiales.

Entidades sindicales.

Organizaciones patronales.

En estos casos, las respuestas tendrán carácter orientativo e informativo, pero no serán vinculantes para la Administración Tributaria.

Notificaciones digitales

Todas las actuaciones, incluyendo admisiones, observaciones, rechazos y respuestas, podrán ser notificadas mediante el Buzón Tributario de la Oficina Virtual Tributaria o por los mecanismos establecidos en el Código Tributario Boliviano.

Más seguridad jurídica para contribuyentes

Especialistas consideran que la reglamentación fortalece el derecho de los contribuyentes a obtener criterios oficiales antes de realizar operaciones complejas, reduciendo riesgos de interpretaciones contradictorias y brindando mayor previsibilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con este procedimiento, el SIN formaliza una herramienta que busca mejorar la relación entre la Administración Tributaria y los contribuyentes, estableciendo reglas claras para resolver dudas sobre la aplicación de las normas fiscales en Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play