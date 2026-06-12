Gobierno entrega 1.500 cilindros de GNV para impulsar la conversión de vehículos del transporte público

El Gobierno inició este viernes la entrega de 1.500 cilindros de Gas Natural Vehicular (GNV) destinados al sector del transporte público, como parte de un programa orientado a promover la conversión de vehículos y reducir la dependencia de combustibles líquidos.

Desde la entidad encargada del programa de conversión informaron que este primer lote forma parte de una dotación de 12.000 cilindros y kits que serán distribuidos a nivel nacional hasta finales de junio.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca avanzar en el cambio de matriz energética del parque automotor y ampliar el uso de GNV en el transporte público y otros sectores.

Por su parte, representantes del transporte valoraron el inicio de la entrega, aunque manifestaron que la cantidad distribuida hasta el momento aún resulta insuficiente para atender la demanda existente.

Los dirigentes indicaron que esperan que el cronograma comprometido por el Gobierno se cumpla y que las 12.000 unidades anunciadas sean entregadas hasta fin de mes, tal como fue comprometido por las autoridades.

Asimismo, señalaron que la llegada de nuevos cilindros permitirá avanzar en la conversión de más vehículos y contribuirá a aliviar las dificultades que enfrenta el sector para acceder a combustibles.

Mira la programación en Red Uno Play