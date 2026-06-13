CAO advierte alza de precios y posible escasez de pollo en 45 días por los bloqueos

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, advirtió que los bloqueos y conflictos que afectan al país ya están generando pérdidas económicas en el sector productivo y podrían provocar un incremento en los precios de los alimentos, además de un desabastecimiento de carne de pollo en las próximas semanas.

Durante una reunión entre representantes del sector productivo y autoridades del Gobierno, Nacif explicó que la situación es cada vez más crítica debido a las dificultades para transportar insumos y alimentos por las carreteras bloqueadas.

“Ya hay granjas cerradas, ya hay galpones que no se cargaron, las pérdidas ya son cuantiosas y realmente no hay tiempo para esperar”, afirmó el dirigente.

Según explicó, la interrupción en el abastecimiento de las granjas avícolas podría tener consecuencias directas en la oferta de pollo.

“Al ya no cargarse los galpones, sobre todo de pollo, ya sabemos que se rompe la cadena y que de aquí a 45 días va a haber una falta de alimento, que eso va a provocar también un incremento del valor del alimento en todo el país”, alertó.

Nacif señaló que las autoridades nacionales se comprometieron a buscar una solución en los próximos días para restablecer la transitabilidad y garantizar el traslado de alimentos.

El representante de la CAO remarcó que el sector productivo busca evitar que los efectos de los conflictos terminen afectando a las familias bolivianas mediante mayores precios y escasez de productos.

“Necesitamos amortiguar los golpes para los hogares de toda Bolivia y eso es lo que estamos pidiendo hoy, que a la brevedad posible se dé solución a los productores y a las familias bolivianas”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que la producción de alimentos depende de mantener los niveles de excedente y abastecimiento. “Para que el alimento sea más barato tiene que haber excedentes de producción. Si estos excedentes de producción se cortan, automáticamente se encarece el alimento en todas nuestras casas”, advirtió.

Finalmente, Nacif pidió acciones urgentes para garantizar la libre circulación en el país y evitar mayores perjuicios para la economía y la seguridad alimentaria de la población.

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