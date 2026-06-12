Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 12 de junio en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia muestra un cierre de semana con movimientos mixtos. Mientras el dólar en el mercado informal registró una leve tendencia a la estabilización durante la jornada, el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó al alza sus valores referenciales en comparación con el día anterior.

Mercado paralelo: Estabilidad hacia el final de la tarde

Según el monitoreo en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado informal cerró la tarde de este viernes nivelando sus cotizaciones para ambas operaciones:

Compra: Bs 9.90

Venta: Bs 9.90

dolarboliviahoy.com

Este cierre consolida una ligera compresión de los márgenes en comparación con los reportes previos del mismo día. A las 6:00 a.m., la jornada comenzó con el dólar a Bs 9.92 para la compra y Bs 9.89 para la venta. Hacia el mediodía, la cotización se situó en Bs 9.91 para la compra y se mantuvo en Bs 9.90 para la venta, hasta alcanzar la paridad absoluta al finalizar la tarde.

BCB incrementa sus valores referenciales

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) estableció variaciones al alza en los tipos de cambio oficiales y referenciales asignados para esta jornada.

Para este viernes, el valor oficial de la divisa estadounidense se fijó en Bs 9.86 para la compra y Bs 10.07 para la venta. Estas cifras representan un incremento de cuatro centavos en comparación con el día anterior (jueves), cuando la cotización institucional se ubicaba en Bs 9.82 para la compra y Bs 10.03 para la venta.

BCB

El comportamiento de esta jornada refleja cómo la brecha entre el mercado informal y las referencias del ente emisor tiende a mantenerse estrecha, con un BCB que actualiza sus valores de forma gradual mientras el paralelo experimenta microajustes de centavos hora tras hora.

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