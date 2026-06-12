¡Solo queda una semana! Aquí puedes verificar si ya estás habilitado para el bono PEPE

Con la puesta en marcha de sistemas de verificación en tiempo real, la Gestora Pública busca facilitar el acceso a la información para optimizar tiempo en la atención física en todo el territorio nacional. En este sentido, se busca que las herramientas digitales permitan a los ciudadanos gestionar de forma autónoma sus solicitudes de datos, garantizando una experiencia ágil y sin intermediarios.

Dos alternativas eficientes para la verificación ciudadana

El acceso al padrón de beneficiarios está diseñado para operar de forma simplificada, requiriendo únicamente el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento del titular como mecanismos de seguridad. Este procedimiento resguarda la privacidad de la información mientras despliega una respuesta automática sobre el estado del usuario.

Los canales oficiales autorizados para realizar este procedimiento son:

Mecanismo de Escaneo QR: Al capturar el código oficial con la cámara de un teléfono inteligente, el usuario es enlazado al formulario seguro de validación.

Interfaz del Portal Web: Ingresando de manera directa a la dirección electrónica corporativa https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/ a través de cualquier navegador de internet.

Parámetros operativos y atención preferencial en la banca

Para las personas que presenten dificultades técnicas o rezagos en la actualización de planillas, las autoridades mantienen canales directos de comunicación telefónica. Los usuarios pueden recibir soporte personalizado llamando a la línea gratuita 800101070 o enviando un mensaje al número de WhatsApp 67195524.

El periodo extraordinario fijado para el cobro de saldos acumulados de hasta Bs. 450 se mantendrá activo en las ventanillas bancarias hasta el próximo 19 de junio. Se recuerda que la atención se realiza en horarios habituales de oficina, exigiendo el Carnet de Identidad original y vigente además del certificado de sufragio, y sin aplicar restricciones por la terminación numérica del documento.

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