Bolivia recibió 272 millones de dólares en remesas en primer trimestre, la mitad de España

La economía boliviana recibió 272 millones de dólares en remesas entre enero y marzo de este año, poco más de la mitad provenientes de España, informó este viernes el Banco Central de Bolivia (BCB).

"El 50,4 % de las remesas llegó desde España", señaló el BCB en un reporte que también detalló que, del total recibido, 160 millones de dólares tuvieron como destino la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país.

El 50,4% de las remesas llegó desde España. Infografía: BCB

El departamento central de Cochabamba recibió 63 millones de dólares, otros 22 millones llegaron a La Paz, 10 millones a la región sureña de Chuquisaca y 7 millones a la amazónica Beni.

La región sureña de Tarija recibió 4 millones de dólares en remesas y las andinas Potosí y Oruro registraron cada una 3 millones de dólares, agrega el reporte.

Durante 2025, la economía boliviana recibió 1.259 millones de dólares en remesas, con un 50,5 % enviado por sus ciudadanos que viven en España, según los datos oficiales. EFE

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