El precio del pollo se dispara en La Paz: así se vende el kilo este sábado

Las consecuencias de los bloqueos que afectan al país desde hace 44 días comienzan a reflejarse con mayor intensidad en los mercados de La Paz, donde el precio del pollo alcanzó hasta Bs 47 por kilo y los consumidores reportan dificultades para encontrar algunos productos de primera necesidad.

En un recorrido realizado por centros de abasto de la sede de gobierno, comerciantes señalaron que el incremento responde a los problemas de abastecimiento provocados por las restricciones en las carreteras.

“Estamos dando en 47; hemos conseguido nosotros a 45 bolivianos. Entonces hemos incrementado en dos bolivianos por kilo”, explicó una comerciante.

Según los vendedores, parte del producto estaría llegando mediante transporte aéreo, situación que encarece los costos de comercialización.

Mientras tanto, amas de casa expresaron su preocupación por el aumento de precios y la escasez de algunos alimentos. En el mercado de Sopocachi, varias personas señalaron que no lograron conseguir pollo durante la jornada y que otros productos también registran incrementos significativos.

“El pollo no ha conseguido para nada”, relató una compradora.

La situación se suma a las largas filas que persisten en estaciones de servicio y refleja el impacto que los bloqueos continúan generando sobre el abastecimiento y la economía de los hogares paceños.

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