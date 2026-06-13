Bloqueos y falta de combustible complican los viajes hacia Los Yungas

El panorama en la terminal paceña de Minasa refleja la crudeza de una crisis vial que ya suma 44 días de bloqueo a nivel nacional, dejando a decenas de transportistas en la incertidumbre. En el lugar, una gran cantidad de vehículos permanece estacionada a la espera de garantías para emprender el viaje hacia la región de Los Yungas.

Desvíos de riesgo y transporte selectivo

La persistencia de los cercos en puntos estratégicos ha obligado a los choferes a buscar alternativas extremas y suspender ciertos servicios.

"No hay salidas todavía; están bloqueando en Turcocala, si no me equivoco. Solamente están tomando desvíos, pero dicen que están yendo por Taipiplaya. Solo me han dado ese dato. No estamos llevando encomiendas, solo pasajeros. Solo los vehículos pequeños, no flotas", relató un vendedor de pasajes que cubre la ruta hacia Caranavi.

La situación se torna aún más compleja en la carretera debido a que los factores climáticos y geográficos de las rutas alternas no son los únicos obstáculos. Los vehículos tipo minibús, que ahora asumen el peso del traslado de pasajeros, se han visto severamente perjudicados por el desabastecimiento de combustible en los surtidores de la zona.

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