¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este sábado 13 de junio en Bolivia

El dólar estadounidense en el mercado paralelo boliviano presentó ligeras variaciones al cierre de la jornada de este sábado 13 de junio, de acuerdo con reportes difundidos por plataformas digitales que realizan seguimiento a la cotización de la divisa fuera del sistema financiero oficial.

Según los datos publicados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza esta noche en Bs 9,90 para la compra y Bs 9,89 para la venta.

La cifra refleja una leve variación respecto a los valores registrados durante las primeras horas del día, cuando la moneda estadounidense se ubicaba en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,88 para la venta.

Por su parte, el Banco Central de Bolivia mantiene sin cambios el tipo de cambio oficial de Bs 6,86 para la compra y 6,96 para la venta.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero regulado, sus movimientos son observados de cerca por comerciantes, importadores, emprendedores y ciudadanos que realizan transacciones en dólares o buscan referencias sobre el comportamiento de la moneda estadounidense en el país.

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