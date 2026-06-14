Una joven de 21 años falleció en Brasil tras ser lanzada al vacío sin la cuerda de seguridad durante una actividad de bungee jump en el estado de São Paulo. El hecho quedó registrado en video y ha generado conmoción en redes sociales y en todo el país.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una jornada de deportes extremos cuando, por una aparente falla en los protocolos de seguridad, fue lanzada desde una altura de entre 30 y 40 metros sin estar correctamente asegurada al sistema de cuerdas.

Según los reportes preliminares de la Policía Militar, los responsables de la actividad no realizaron la fijación adecuada del equipo de seguridad antes del salto, provocando que la joven cayera al vacío y sufriera múltiples lesiones que le causaron la muerte.

Testigos intentaron auxiliarla y realizar maniobras de reanimación, pero los equipos de emergencia solo pudieron confirmar su deceso en el lugar.

El momento del accidente fue captado por personas que se encontraban en el sitio. En las imágenes se escucha a varios presentes gritar desesperadamente “¡la cuerda!” al percatarse de que la joven había sido lanzada sin la protección necesaria.

Tras la tragedia, la Policía Militar detuvo a seis personas vinculadas a la organización de la actividad. Dos de ellas intentaron escapar por una zona boscosa cercana, pero fueron localizadas posteriormente con apoyo de un helicóptero policial.

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