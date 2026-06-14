Imágenes sensibles: cámaras captan una tragedia mientras una madre intentaba salvar a su hijo

Las cámaras de seguridad captaron el dramático momento en que una joven madre perdió la vida por salvar a su hijo de tres años de ser atropellado por un camión en la avenida Virgen de Luján, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las imágenes muestran al menor saliendo repentinamente de su domicilio y corriendo hacia la transitada vía. Segundos después, su madre, aparece en las imágenes y corre tras él.

Aunque logra alcanzar al niño, termina siendo embestida por un camión que circulaba por la avenida.

Según testigos, el conductor intentó realizar una maniobra para esquivarlos; sin embargo, la mujer habría resbalado y quedó bajo las ruedas del vehículo pesado. El niño resultó ileso.

Familiares señalaron que la víctima sufrió graves lesiones y fue trasladada de emergencia a una clínica privada, donde posteriormente falleció.

Mira la programación en Red Uno Play