"Entraron como si fuera su casa": Cámaras registran el robo a una veterinaria en Santa Cruz

Una veterinaria ubicada en la zona de La Cuchilla, en el quinto anillo de Santa Cruz, fue víctima de un robo protagonizado por tres personas que ingresaron al negocio y sustrajeron dinero, celulares y diversos productos de valor.

La propietaria del establecimiento informó que el hecho ocurrió alrededor de las 12:05, cuando dos hombres ingresaron al local mientras una mujer permanecía en el exterior vigilando los movimientos en la zona.

“Ellos entraron a vaciar mi veterinaria. Se llevaron varios productos que tienen un costo elevado”, relató la dueña del negocio.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, los sospechosos mantuvieron comunicación telefónica durante el robo. La afectada señaló que en las grabaciones se escucha que buscaban una “cajita” y mencionaban un “cablecito blanco”, que posteriormente identificó como un cargador que se encontraba en uno de los exhibidores.

Se llevaron objetos de valor

Además de los productos, los delincuentes sustrajeron Bs 5.000 que estaban destinados al pago de una empresa, la recaudación de la jornada y dos teléfonos celulares.

“Se llevaron el dinero que tenía para pagar a una empresa, la venta del día y dos celulares”, explicó la propietaria.

La víctima también denunció que, tras el robo, los responsables utilizaron uno de los teléfonos para acceder a WhatsApp y publicar estados antes de apagar los equipos.

Respecto a la identificación de los autores, indicó que uno de los hombres llevaba un gorro, mientras que otro se cubrió parcialmente el rostro con una bolsa al ingresar a una zona donde se encontraban las cámaras.

La denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Policía, mientras la propietaria solicita que se identifique y capture a los responsables del robo.

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