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Macabro hallazgo: encuentran restos óseos calcinados en un lote baldío de la Villa Primero de Mayo

Vecinos de la zona alertaron a la Policía tras percibir fuertes olores durante varios días. Se presume que los restos pertenecerían a una persona de sexo masculino. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/06/2026 20:56

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Hallan restos óseos calcinados en un lote baldío de la Villa Primero de Mayo
Santa Cruz, Bolivia

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Vecinos de la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz, encontraron restos óseos calcinados entre matorales de un lote baldío, el hecho ha causado preocupación entre los vivientes. 

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Según el relato de un testigo, el hallazgo se produjo cuando el propietario de uno de los terrenos ingresó para realizar tareas de limpieza y se encontró con los restos humanos. Los vecinos señalaron que desde hace varios días percibían olores fuertes y extraños en el lugar.

“Hace unos días salían olores muy fuertes que ya no eran de animales. Cuando el dueño vino a limpiar su lote, se encontró con la sorpresa de que habían dejado un muerto ahí atrás”, manifestó un vecino.

Los vecinos sospechan que el cuerpo habría sido quemado en el mismo sitio, ya que días antes se registró un incendio que consumió parte de los matorrales de la zona.

“Sacamos la conclusión de que han venido, lo han botado y lo han quemado ahí atrás. Toda esta parte se ardió la semana pasada”, agregó. “Ya son dos muertos que aparecen en nuestro barrio. Es preocupante y peligroso”, expresó.

Tras la denuncia, efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) de la Villa Primero de Mayo llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las primeras investigaciones. De manera preliminar, se informó que los restos pertenecerían a una persona de sexo masculino.

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