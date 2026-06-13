Bolivia recibe ayuda humanitaria de Chile para atender a familias afectadas por los bloqueos

Bolivia recibió este sábado un importante apoyo humanitario por parte del vecino país de Chile, gestionado a través de acciones diplomáticas de la Cancillería boliviana. La ayuda llegó al país a bordo de una aeronave C-130 de la Fuerza Aérea chilena, que aterrizó en el aeropuerto internacional Viru Viru.

El cargamento está compuesto por 422 cajas de alimentos no perecederos, equivalentes a aproximadamente seis toneladas de ayuda humanitaria, destinadas a reforzar la atención de las familias afectadas por la actual coyuntura que atraviesa el país.

Foto: Cancillería de Bolivia

Además del traslado de los alimentos, la aeronave permanecerá temporalmente en territorio boliviano hasta el próximo 24 de junio. Su presencia permitirá fortalecer la capacidad logística del Estado y apoyar las tareas de asistencia que se desarrollan en distintas regiones.

Desde el Gobierno boliviano expresaron su agradecimiento al Gobierno de Chile, al Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y a la Fuerza Aérea de Chile por esta muestra de solidaridad y cooperación entre ambos países.

“Esta ayuda representa un gesto de apoyo y hermandad en un momento en el que muchas familias requieren asistencia”, destacaron desde la Cancillería.

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