Potosí se movilizará: convocan a una gran marcha este lunes por la unidad y la pacificación

El Comité Interinstitucional por la Unidad y Pacificación Nacional convocó a autoridades, instituciones y población en general a participar de la Gran Marcha Departamental por la Unidad y la Pacificación Nacional, prevista para este lunes 15 de junio en la ciudad de Potosí.

Por la unión ante la crisis nacional

La movilización surge en medio de la prolongada conflictividad social que afecta al país y busca expresar un mensaje de unidad, paz y rechazo a la falta de soluciones frente a la crisis que atraviesa diversas regiones.

Según la convocatoria, la concentración comenzará a las 09:00 y se realizará de manera simultánea en cuatro puntos estratégicos de la capital potosina: la avenida El Minero, a la altura de La Kasa; el Cementerio General; la avenida Murillo, frente a la Gobernación; y el camino a Cantumarca, a la altura de la Escuela de Platería.

Banderas bolivianas y potosinas

Los organizadores solicitaron a los participantes llevar la bandera boliviana y la bandera de Potosí como símbolo de unidad departamental y nacional. Asimismo, alentaron a la población a expresar consignas en favor de la paz, la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones que permitan superar el actual conflicto.

Foto: Convocatoria oficial. RRSS.

La marcha se desarrollará en un contexto marcado por las consecuencias económicas y sociales de las movilizaciones registradas en distintas regiones del país, situación que ha generado preocupación en sectores productivos, instituciones y organizaciones civiles.

Desde el Comité Interinstitucional señalaron que la movilización pretende convertirse en una manifestación ciudadana en defensa de la estabilidad, el diálogo y la pacificación, convocando a todos los sectores potosinos a participar de manera masiva.

Mira la programación en Red Uno Play