¿Tu evento fue cancelado por los bloqueos? Gobierno pide reportar las afectaciones culturales

Los más de 40 días de bloqueos y conflictos sociales que afectan al país ya comienzan a pasar factura al sector cultural. Ante este escenario, el Viceministerio de Culturas y Folklore habilitó un registro nacional para identificar y cuantificar las consecuencias que estas medidas de presión están generando en actividades artísticas, espacios culturales y organizaciones vinculadas al ámbito cultural.

A través de un formulario digital, la institución busca recopilar información territorializada sobre eventos suspendidos, reducción de públicos, dificultades operativas y pérdidas que enfrentan artistas, gestores culturales, productores y organizaciones en distintas regiones del país.

"¿Tu actividad o espacio cultural están siendo afectados por la actual situación del país? El Viceministerio de Culturas y Folklore habilitó un registro para obtener información básica y territorializada sobre actividades afectadas", señala la convocatoria difundida por la entidad en sus redes sociales.

Más de un mes de afectaciones

Los bloqueos instalados principalmente en el occidente del país han provocado la suspensión, postergación o cancelación de numerosas actividades culturales, afectando no solo a artistas y elencos, sino también a trabajadores, emprendedores y sectores que dependen de estos eventos para generar ingresos.

Festivales, presentaciones artísticas, ferias culturales, talleres y actividades comunitarias han visto reducida su asistencia o, en muchos casos, se han paralizado por completo debido a las dificultades de transporte y movilidad.

¿Qué información se recopilará?

El formulario habilitado por el Viceministerio permitirá conocer aspectos como:

Actividades culturales suspendidas o reprogramadas.

Problemas de funcionamiento de espacios culturales.

Reducción de asistencia de público.

Pérdidas económicas generadas por los conflictos.

Necesidades urgentes para la recuperación de actividades.

La información recolectada servirá para elaborar un diagnóstico nacional sobre el impacto de la actual coyuntura en el sector cultural.

Buscan diseñar medidas de apoyo

Según explicó la entidad, el objetivo es contar con datos concretos que permitan identificar las áreas más afectadas y orientar futuras acciones de apoyo, recuperación y reactivación cultural.

Las autoridades consideran que el sector cultural es uno de los más sensibles ante escenarios de conflictividad prolongada, debido a que gran parte de sus actividades dependen del desplazamiento de artistas, público, equipos técnicos y logística.

Convocan a participar

El Viceministerio invitó a espacios culturales, colectivos artísticos, gestores, productores, organizaciones y trabajadores del sector a completar el registro para reflejar de manera precisa la magnitud de las afectaciones.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca obtener una radiografía nacional del impacto que los bloqueos están teniendo sobre la actividad cultural, un sector que también enfrenta las consecuencias económicas y sociales de una crisis que ya supera las seis semanas.

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