"Pando es gente honesta"’: Gobernadora pide sancionar a responsables de 'narcomadera'

La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, pidió que las investigaciones sobre el cargamento de madera presuntamente impregnado con sustancias controladas identificadas en Chile lleguen hasta los responsables y advirtió que este caso no debe derivar en una estigmatización del sector forestal ni del departamento.

La autoridad manifestó su preocupación por el impacto que el hecho podría tener en la imagen de la región y sostuvo que corresponde a las instancias competentes esclarecer el caso y aplicar las sanciones que establece la ley.

“Que las investigaciones den con los responsables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Bolivia no puede seguir manejando esta imagen de narcoestado. Pando no se resume a este escándalo, Pando es un departamento de gente honesta”, afirmó.

De Paiva señaló que espera que la justicia avance hasta esclarecer completamente los hechos y anunció que en las próximas horas sostendrá reuniones con representantes del sector maderero para evaluar las posibles consecuencias económicas y comerciales derivadas de la investigación.

La gobernadora indicó que se analizarán medidas que permitan reducir o mitigar cualquier afectación a la actividad forestal del departamento, uno de los sectores productivos más importantes de la región.

Asimismo, destacó que durante los allanamientos realizados en aserraderos de Pando no se encontraron sustancias controladas, aunque remarcó que las investigaciones deben continuar hasta establecer responsabilidades.

“En los allanamientos que se han hecho en los aserraderos de Pando no se han hallado narcóticos, pero las investigaciones deben continuar como corresponde”, sostuvo.

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