Gobernadora de Pando inicia gestión sin sueldos y posesiona a su gabinete

La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, posesionó este miércoles a sus secretarios departamentales en un acto que marcó el inicio de su gestión, acompañado de anuncios de trabajo en la capital y una agenda conjunta con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

La autoridad tomó juramento a Maikol Román como secretario Administrativo y Financiero; Yaneth Cárdenas en Desarrollo Humano; Diana Zabala en Asuntos Jurídicos; y Federico Aguilar como secretario de Madre y Tierra.

Durante su intervención, De Paiva pidió a la población permitir que su equipo trabaje, al señalar que la gestión se desarrollará con un equipo reducido.

“Vamos a pasar meses sin percibir sueldo, porque no hay cómo pagarnos, y eso refleja el compromiso con el departamento”, afirmó.

En el arranque de actividades, la gobernadora anunció un recorrido, con el director ejecutivo de la ABC, por la carretera principal hasta el municipio de Sena, con el objetivo de evidenciar las condiciones de la infraestructura vial.

Asimismo, oficializó un convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Cobija para que maquinaria del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) se sume a las labores de limpieza en la capital pandina, Cobija.

La autoridad confirmó su participación en la reunión convocada en la ciudad de Cochabamba, por el presidente Rodrigo Paz, donde se abordará un plan de salvataje económico para las gobernaciones.

“Con el Gobierno vamos a empezar a trabajar en la agenda del 50-50. Nuestro equipo de finanzas ha elaborado una propuesta que será presentada para generar un respiro económico al departamento”, señaló.

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