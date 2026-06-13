El Alto: Senkata, Ballivián y la Autopista quedan libres de bloqueos

Este sábado la zona de Senkata, situada en la ciudad de El Alto, amaneció sin puntos de bloqueo, permitiendo la restitución de la circulación vehicular tras varios días de restricciones que afectaron el libre tránsito y las actividades diarias de la población.

En horas de la mañana, una multitud de vecinos se movilizó en las calles Senkata con el propósito de exigir el retiro de los bloqueadores. Durante la jornada, los ciudadanos increparon directamente a los bloqueadores que mantenían las medidas de presión y les demandaron de forma textual: “déjenos en paz”, expresando su rechazo a las interrupciones en sus actividades.

Vías expeditas

Los sectores de La Riel y el acceso a la planta de YPFB se encuentran expeditos, permitiendo el paso de vehículos con normalidad. No obstante, en distintos puntos de la vía aún se encuentran promontorios de piedras, tierra y otros escombros que evidencian las movilizaciones de jornadas anteriores, por lo que los conductores deben circular con precaución.

De igual modo, en el municipio de Viacha el transporte opera con normalidad. El levantamiento de los puntos de bloqueo ha permitido mantener el flujo de pasajeros, favoreciendo el desarrollo de la tradicional feria de la zona, donde productores del área rural comercializan alimentos y otros productos.

Zonas con normal circulación

Asimismo, la zona Ballivián, ubicada en el Distrito 6 y considerada uno de los principales centros comerciales y de convergencia social, desarrolla sus actividades con normalidad. A ello se suma la Autopista La Paz–El Alto, que permanece libre de bloqueos y con tránsito fluido, consolidando la recuperación gradual de la movilidad urbana.

El levantamiento de los puntos de bloqueo permite reponer la normalidad en la ciudad de El Alto, devolviendo a la ciudadanía el acceso libre a las vías y garantizando la continuidad de las actividades económicas y sociales de la región.

Mira la programación en Red Uno Play