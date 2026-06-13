“Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen”, afirma Rodrigo Paz

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que el diálogo está permitiendo la reducción de los puntos de bloqueo en el país y agradeció públicamente a distintas regiones y sectores productivos que, según señaló, están contribuyendo al abastecimiento de La Paz y El Alto en medio de la crisis.

A través de una publicación en sus redes sociales, Paz destacó especialmente la disposición de Chuquisaca y Potosí para impulsar soluciones concertadas frente al conflicto que afecta a varias regiones del país.

“Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”, escribió.

El mandatario sostuvo que junto al Oriente, Chuquisaca, Potosí y otras ciudades del país se están realizando esfuerzos para desbloquear rutas y garantizar el abastecimiento solidario hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Organizaciones sociales trabajan juntos

Asimismo, destacó la participación de organizaciones laborales y sectores productivos en estas iniciativas.

“Organizaciones como los fabriles y otros sectores productivos demuestran que Bolivia apuesta por soluciones, abastecimiento, estabilidad y trabajo”, señaló.

Paz también expresó su reconocimiento a los sectores que, según indicó, están priorizando el interés nacional en medio de la coyuntura actual y llamó a continuar construyendo acuerdos para recuperar la normalidad.

En su mensaje, enfatizó en dejar atrás la confrontación como mecanismo de resolución de conflictos y promover una cultura basada en el diálogo y la reconciliación.

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