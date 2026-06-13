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“Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen”, afirma Rodrigo Paz

A través de una publicación en sus redes sociales, el presidente destacó especialmente la disposición de Chuquisaca y Potosí para impulsar soluciones concertadas frente al conflicto que afecta a varias regiones del país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

13/06/2026 17:25

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Foto: Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. RRSS.
La Paz

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que el diálogo está permitiendo la reducción de los puntos de bloqueo en el país y agradeció públicamente a distintas regiones y sectores productivos que, según señaló, están contribuyendo al abastecimiento de La Paz y El Alto en medio de la crisis.

A través de una publicación en sus redes sociales, Paz destacó especialmente la disposición de Chuquisaca y Potosí para impulsar soluciones concertadas frente al conflicto que afecta a varias regiones del país.

“Por medio del diálogo, los puntos de bloqueo desaparecen. Quiero agradecer especialmente, el día de hoy, a Chuquisaca y Potosí por su disposición a cambiar la forma en que Bolivia hace las cosas”, escribió.

El mandatario sostuvo que junto al Oriente, Chuquisaca, Potosí y otras ciudades del país se están realizando esfuerzos para desbloquear rutas y garantizar el abastecimiento solidario hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Organizaciones sociales trabajan juntos

Asimismo, destacó la participación de organizaciones laborales y sectores productivos en estas iniciativas.

“Organizaciones como los fabriles y otros sectores productivos demuestran que Bolivia apuesta por soluciones, abastecimiento, estabilidad y trabajo”, señaló.

Paz también expresó su reconocimiento a los sectores que, según indicó, están priorizando el interés nacional en medio de la coyuntura actual y llamó a continuar construyendo acuerdos para recuperar la normalidad.

En su mensaje, enfatizó en dejar atrás la confrontación como mecanismo de resolución de conflictos y promover una cultura basada en el diálogo y la reconciliación.

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