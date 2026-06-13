Ampliado de emergencia de la COB fue postergado para este domingo

La Central Obrera Boliviana (COB) reprogramó para este domingo su ampliado nacional de emergencia en la ciudad de La Paz, con el objetivo de garantizar la participación de todas sus organizaciones afiliadas en el encuentro que analizará la situación que atraviesa el país.

Inicialmente, la reunión estaba prevista para este sábado; sin embargo, la dirigencia emitió una nueva convocatoria en la que confirmó el cambio de fecha. El ampliado se desarrollará desde las 14:00 en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

Según el orden del día, los representantes de los distintos sectores afiliados a la COB realizarán un análisis de la coyuntura nacional y evaluarán las medidas de presión y bloqueos que este sábado cumplen 44 días en diferentes regiones del país.

La reprogramación del encuentro se produce en medio de una serie de reuniones impulsadas por el Gobierno con organizaciones sociales y sectores productivos para abordar la situación económica y social.

En ese contexto, el presidente Rodrigo Paz sostuvo en las últimas horas una reunión con la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), con la que acordó una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la producción y la generación de empleo.

Con información de ABI

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