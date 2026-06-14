"Es una tarea urgente": Arzobispo Gualberti llama a reconstruir la unidad en Bolivia

En medio de los 45 días de bloqueos y conflictos sociales que afectan a distintas regiones del país, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, exhortó a la población a no permanecer indiferente ante la violencia, la división y el desprecio por la vida, y pidió trabajar por la paz, la justicia y la unidad.

Durante su homilía dominical, la autoridad eclesiástica recordó que la misión de Jesús estuvo centrada en llevar esperanza, libertad y dignidad a las personas, por lo que afirmó que los cristianos están llamados a convertirse en constructores de una sociedad más fraterna y solidaria.

“La misión de nosotros, bautizados y discípulos de Jesús, es ser forjadores del reino de Dios”, expresó.

Gualberti señaló que el llamado a construir paz cobra especial importancia en el contexto actual que vive Bolivia, marcado por los bloqueos, la confrontación y el creciente clima de tensión social.

“Es una tarea muy urgente en nuestro país en estos tiempos. Un país dividido, enfrentado, donde reina la violencia, donde se juega con la vida de los demás, donde se desprecia la vida”, manifestó.

El arzobispo expresó su preocupación por las consecuencias que generan los conflictos en la población y reiteró la necesidad de promover el respeto mutuo y el diálogo como herramientas para superar las diferencias.

La autoridad religiosa sostuvo que la búsqueda de soluciones no debe recaer únicamente en las autoridades nacionales, sino que requiere el compromiso de todos los ciudadanos.

“Esta no es una tarea solo de las autoridades, sino de todos y cada uno de nosotros”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la construcción de la paz debe comenzar en los espacios cotidianos, como la familia, los centros de trabajo y las comunidades, donde también existen diferencias que pueden resolverse mediante el entendimiento y el respeto.

Llamado al diálogo y la unidad

Gualberti pidió a los bolivianos asumir un rol activo en la construcción de una convivencia pacífica y trabajar para superar las divisiones que atraviesa el país.

“Una labor a llevar en la cotidianidad de cada día, comenzando por nuestros hogares, porque también hay divisiones y dificultades en nuestros hogares, en el trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad”, expresó.

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