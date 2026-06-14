Estas son las manifestaciones y los cortes de vías previstos en La Paz para este domingo 14 de junio

La Policía Boliviana emitió una alerta ciudadana para este domingo 14 de junio debido a las manifestaciones y posibles cortes de vías previstos en distintos puntos del departamento de La Paz. Las autoridades recomendaron a la población tomar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos.

De acuerdo con el reporte difundido por el Comando Departamental de Policía de La Paz, una de las actividades anunciadas corresponde a un gran cabildo convocado por la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de la provincia Muñecas.

La concentración está prevista en la carretera a Copacabana, a la altura de la denominada “Ex Parada 8”.

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El segundo punto de movilización se encuentra en la avenida 16 de Julio, conocida como el Prado paceño, específicamente en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

Según el informe policial, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales prevén una radicalización de sus medidas de presión durante la jornada.

Plaza Murillo permanece sin acceso

La Policía también informó que la Plaza Murillo continúa sin acceso y mantiene cierres de vías en sus alrededores por razones de seguridad.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a conductores, transportistas y peatones planificar sus recorridos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

La institución recordó que realiza un monitoreo permanente de las movilizaciones y pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer posibles cambios en la circulación vehicular.

Comunicado: Comando Departamental de la Policía de La Paz

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