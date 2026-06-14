¿Tu vecino usa tu WiFi? Así puedes descubrir quién está conectado a tu red

Una conexión lenta, interrupciones constantes o una navegación más pesada de lo habitual no siempre son culpa del proveedor de internet. En muchos casos, el problema puede estar dentro de tu propia red: alguien más podría estar utilizando tu WiFi sin autorización.

Especialistas en seguridad digital recomiendan revisar periódicamente los dispositivos conectados a la red doméstica para evitar accesos no autorizados que afecten la velocidad de navegación y la privacidad de la información personal.

Señales que pueden alertarte

Existen varios indicios que podrían sugerir que otra persona está utilizando tu conexión:

Internet más lento de lo normal.

Cortes frecuentes o desconexiones inesperadas.

Dispositivos que tardan en cargar páginas o reproducir videos.

Luces del router parpadeando incluso cuando nadie está usando internet.

Si detectas alguno de estos comportamientos de forma recurrente, conviene realizar una revisión de la red.

Cómo saber quién está conectado a tu WiFi

La forma más directa es ingresar a la configuración del router y revisar la lista de dispositivos conectados.

También existen aplicaciones gratuitas como Fing o WiFi Analyzer, que permiten escanear la red y mostrar los equipos conectados, incluyendo datos como el nombre del dispositivo, la marca y la dirección IP.

Si encuentras un equipo que no reconoces, es posible que alguien esté utilizando tu conexión sin permiso.

Qué hacer si descubres un intruso

Los expertos recomiendan actuar de inmediato para evitar nuevos accesos:

Cambiar la contraseña del WiFi.

Utilizar protocolos de seguridad WPA2 o WPA3.

Desactivar la función WPS.

Actualizar el software del router.

Bloquear dispositivos desconocidos desde la configuración del equipo.

Ocultar el nombre de la red (SSID) si se considera necesario.

Una medida simple que puede evitar problemas

Revisar periódicamente quién está conectado a la red no solo ayuda a recuperar la velocidad de navegación. También permite proteger información personal, reducir riesgos de seguridad y evitar que terceros aprovechen el servicio de internet sin autorización.

Con unos pocos minutos de revisión, es posible identificar accesos sospechosos y mantener una red más rápida y segura.

Con información del Vistazo y El Imparcial

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