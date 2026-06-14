Pronóstico del tiempo: dónde se esperan lluvias y tormentas este 14 de junio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este domingo 14 de junio se registrarán tormentas eléctricas en varias regiones de Bolivia, principalmente en el occidente del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente se prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos y temperaturas bajo cero.

En La Paz, se espera una jornada poco nubosa; las temperaturas oscilarán entre 3°C y 19°C.

El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de -8°C y máxima de 14°C.

En Oruro, se espera una jornada poco nubosa con temperaturas entre -1°C y 17°C.

Mientras que Potosí registrará valores entre -5°C y 19°C,un día poco nuboso y sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos nubosos y sin lluvias, de igual manera con bajas temperaturas.

En Cochabamba, se presentarán cielos poco nubosos; la temperatura irá de 8°C a 29°C.

Sucre tendrá cielos poco nubosos y valores entre 3°C y 20°C.

Por su parte, Tarija registrará una jornada nubosa, sin precipitaciones, con temperaturas entre 1°C y 19°C.

Oriente

En el Oriente del país se prevé clima templado y mayormente nublado, sin lluvias en toda la región.

Santa Cruz tendrá una jornada con lluvias y temperaturas entre 17°C y 21°C.

En Trinidad, se esperan valores entre 21°C y 30°C, con tormentas eléctricas y probabilidad de lluvias.

Mientras que Cobija quizás presente algunas precipitaciones, con temperaturas entre 22°C y 30°C y tormentas eléctricas.

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