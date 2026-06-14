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Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 14 de junio y a qué hora

Cinco partidos marcan la agenda del Mundial este 14 de junio, con el debut de Alemania y un atractivo duelo entre neerlandeses y japoneses.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

14/06/2026 9:01

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Foto: Hoy continúa la fiesta futbolera del Mundial 2026. EFE.
Bolivia

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Desde la 00:00 de hoy, Australia efrentó a Turquía por el Grupo D, que tiene a Estados Unidos como líder tras derrotar 4-1 a Paraguay. El encuentro finalizó con un contundente 2 a 0, a favor de Australia.

Luego, a las 14:00, Alemania se mide ante Curazao, una de las selecciones debutantes en este Mundial. Horas más tarde, a las 19:00, por el Grupo E, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, juega ante Costa de Marfil.

En el medio, a las 16, uno de los partidos más atractivos es el cruce entre Países Bajos y Japón por el Grupo F. Por la misma fase, a las 23 se cierra la jornada con el duelo entre Suecia y Túnez.

Partidos del domingo 14 de junio en el Mundial: hora y canal de TV

  • 00:00 – Australia vs. Turquía  – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y TyC Sports.

  • 13:00 – Alemania vs. Curazao  – por DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

  • 16:00 – Países Bajos vs. Japón  – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium, TyC Sports y Telefe.

  • 19:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador  – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium y Telefe.

  • 22:00 – Suecia vs. Túnez  – por DSports, DGO, Paramount+,Amazon Prime Video y TyC Sports.

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Recuerda que puedes disfrutar de todos los partidos del Mundial a través de la señal abierta que te brinda Red Uno, canal oficial del Mundial 2026.

Hoy habrá dos enfrentamientos clave de la fecha que podrás disfrutar a través de la señal abierta de Red Uno. 

Países Bajos vs. Japón

Costa de Marfil vs. Ecuador

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