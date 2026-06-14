Mundial 2026: quiénes juegan este domingo 14 de junio y a qué hora

Desde la 00:00 de hoy, Australia efrentó a Turquía por el Grupo D, que tiene a Estados Unidos como líder tras derrotar 4-1 a Paraguay. El encuentro finalizó con un contundente 2 a 0, a favor de Australia.

Luego, a las 14:00, Alemania se mide ante Curazao, una de las selecciones debutantes en este Mundial. Horas más tarde, a las 19:00, por el Grupo E, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, juega ante Costa de Marfil.

En el medio, a las 16, uno de los partidos más atractivos es el cruce entre Países Bajos y Japón por el Grupo F. Por la misma fase, a las 23 se cierra la jornada con el duelo entre Suecia y Túnez.

Partidos del domingo 14 de junio en el Mundial: hora y canal de TV

00:00 – Australia vs. Turquía – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y TyC Sports.

13:00 – Alemania vs. Curazao – por DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video.

16:00 – Países Bajos vs. Japón – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium, TyC Sports y Telefe.

19:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – por DSports, DGO, Paramount+, Amazon Prime Video, Disney+ Premium y Telefe.

22:00 – Suecia vs. Túnez – por DSports, DGO, Paramount+,Amazon Prime Video y TyC Sports.

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Hoy habrá dos enfrentamientos clave de la fecha que podrás disfrutar a través de la señal abierta de Red Uno.

Países Bajos vs. Japón

Costa de Marfil vs. Ecuador

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