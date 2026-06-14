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Mundial 2026

No te pierdas hoy el duelo entre Japón y Países Bajos, en vivo por Red Uno

Desde las 15:45, Red Uno llevará a todos los hogares la previa y transmisión del atractivo duelo entre japoneses y neerlandeses por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026.

Martin Suarez Vargas

14/06/2026 8:57

Agregar Reduno en
Jugadores de la selección de Japón durante su entrenamiento rutinario previo al Mundial. Foto: AFP.
Estados Unidos.

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La Copa del Mundo continúa hoy domingo con uno de los encuentros más esperados de la jornada. Japón y Países Bajos se enfrentarán desde las 16:00 en el AT&T Stadium de Arlington, en un compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo F. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias a través de Red Uno, reduno.com.bo, TikTok y YouTube.

La transmisión especial de Red Uno comenzará a las 15:45 con toda la información previa al encuentro, análisis, alineaciones y los detalles de un choque que promete emociones de principio a fin entre dos selecciones que aspiran a avanzar a la siguiente ronda.

Ambos equipos llegan golpeados por importantes ausencias. Países Bajos perdió para el Mundial a figuras como Xavi Simons, Matthijs de Ligt y Jurrien Timber por diferentes lesiones, mientras que Japón tampoco podrá contar con jugadores clave como Takumi Minamino y Kaoru Mitoma, uno de los grandes referentes del combinado asiático.

Pese a las bajas, el conjunto neerlandés mantiene una base de jerarquía liderada por Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Cody Gakpo y Memphis Depay. Del otro lado, Japón apuesta por la experiencia de Wataru Endo, el talento de Takefusa Kubo y la velocidad de Daizen Maeda para intentar dar el golpe.

El duelo enfrenta a una selección consolidada entre las potencias del fútbol mundial y a otra que ha demostrado un crecimiento constante en los últimos años. Con antecedentes recientes que incluyen victorias sobre Alemania, España, Brasil e Inglaterra, Japón buscará confirmar que está listo para competir de igual a igual ante cualquier rival.

La cita está marcada para las 16:00, pero la emoción comenzará desde las 15:45 por la pantalla de Red Uno. Un partido imperdible que podría marcar el rumbo del Grupo F en el Mundial 2026.

Mira la programación en Red Uno Play

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