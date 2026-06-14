¿Qué rutas están cerradas? Tránsito actualiza los puntos de bloqueo en Cochabamba

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Cochabamba informó este domingo 14 de junio que continúan los bloqueos en distintas carreteras del país, situación que mantiene suspendidas varias salidas de buses hacia el oriente, occidente y sur de Bolivia.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 07:00, los puntos de conflicto persisten tanto en la carretera nueva como en la carretera antigua que conectan Cochabamba con Santa Cruz, además de rutas hacia La Paz, Oruro y Sucre.

Persisten los bloqueos en la ruta al oriente

Según información de Radio Patrullas 110 Sacaba, continúan los bloqueos en la carretera nueva hacia Santa Cruz, específicamente en los sectores de Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi.

Asimismo, el Comando Regional del Trópico reportó que sigue activo un punto de bloqueo en el puente Ichilo, donde pobladores mantienen una vigilia en distintos sectores.

A estos conflictos se suma un nuevo bloqueo en Yapacaní, por lo que las salidas de buses hacia el oriente del país permanecen suspendidas.

En la carretera antigua, las autoridades identificaron puntos de bloqueo en las localidades de Epizana y Cruce Pocona.

Rutas hacia La Paz, Oruro y Sucre continúan afectadas

En la carretera hacia La Paz, la Policía informó que persisten bloqueos en Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, entre otras localidades, motivo por el cual continúan suspendidas las salidas de buses desde la terminal cochabambina.

La situación es similar en la ruta hacia Oruro, donde se reportan puntos de bloqueo en Cayhuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi.

Mientras tanto, en la carretera hacia Sucre, las autoridades señalaron que existe un punto de bloqueo en el Cruce de Vacas, además de otros sectores que afectan la circulación hacia el sur del país.

Recomiendan verificar el estado de las rutas

Ante este panorama, Tránsito recomendó a los viajeros consultar el estado de las carreteras antes de dirigirse a las terminales terrestres, debido a que las restricciones continúan afectando la normal circulación y el transporte interdepartamental.

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