El presidente Rodrigo Paz aseguró este sábado que el diálogo permitió levantar más de 20 puntos de bloqueo en distintas regiones del país durante las últimas 24 horas, en medio del conflicto social que ya se extiende por seis semanas y que mantiene decenas de carreteras interrumpidas.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que la apertura al diálogo contribuyó a reducir las medidas de presión y a mejorar el abastecimiento de combustibles en el eje paceño.

“En las últimas 24 horas, más de 20 puntos de bloqueo fueron levantados en diferentes zonas del país, gracias a la voluntad de dialogar y encontrar caminos comunes hacia el nuevo orden, dejando atrás la confrontación y la conspiración (...) Nuestra prioridad es seguir eliminando las filas y devolver tranquilidad a miles de familias”, escribió Paz.

El pronunciamiento se produce luego de que los bloqueos disminuyeran en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, donde sectores campesinos y sindicales mantenían protestas exigiendo la renuncia del mandatario.

Sin embargo, el conflicto continúa en otras regiones. Productores de hoja de coca afines al expresidente Evo Morales determinaron reforzar los bloqueos en Cochabamba, afectando la circulación entre el occidente y el oriente del país.

En este contexto, la Central Obrera Boliviana (COB) convocó para este domingo a una asamblea nacional en la ciudad de La Paz, donde los dirigentes de las centrales departamentales evaluarán la evolución del conflicto y las medidas que asumirán en los próximos días.

Pese a los avances reportados por el Gobierno, la persistencia de los bloqueos mantiene la preocupación por el abastecimiento de productos, combustibles y la normal circulación en varias regiones del país.

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