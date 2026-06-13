Gobierno habilita registro para medir daños en turismo, cultura y gastronomía ante los bloqueos

El Gobierno habilitó un registro nacional para que los sectores de turismo, cultura y gastronomía reporten las afectaciones y pérdidas registradas tras más de 40 días de bloqueos en el país.
12/06/2026 22:09
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El Gobierno puso en marcha un registro nacional para conocer las afectaciones en los sectores turístico, cultural y gastronómico, tras más de 40 días de bloqueos en el país.
La iniciativa busca recopilar información sobre los daños y pérdidas que enfrentan estos sectores, con el fin de orientar futuras medidas de apoyo y reactivación.
Los viceministerios del área difundieron la convocatoria a través de redes sociales, donde se habilitaron códigos QR y números de WhatsApp para que los afectados puedan enviar sus reportes.
En turismo, se pidió a operadores y prestadores de servicios informar cómo les afectaron los bloqueos. Para consultas se habilitó el número 57003069.
En cultura, el registro está dirigido a artistas, gestores y espacios culturales que hayan tenido actividades suspendidas, eventos reprogramados o baja asistencia. La línea habilitada es 57003097.
En gastronomía, pueden reportar restaurantes, cafeterías, panaderías, puestos de comida y otros emprendimientos del rubro. El WhatsApp habilitado es el 57003096.
Según las autoridades, la información recolectada permitirá tener un diagnóstico más claro y avanzar en acciones dentro del Plan de Acción de Emergencia presentado el 9 de junio.
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