Gobierno habilita registro para medir daños en turismo, cultura y gastronomía ante los bloqueos

El Gobierno puso en marcha un registro nacional para conocer las afectaciones en los sectores turístico, cultural y gastronómico, tras más de 40 días de bloqueos en el país.

La iniciativa busca recopilar información sobre los daños y pérdidas que enfrentan estos sectores, con el fin de orientar futuras medidas de apoyo y reactivación.

Los viceministerios del área difundieron la convocatoria a través de redes sociales, donde se habilitaron códigos QR y números de WhatsApp para que los afectados puedan enviar sus reportes.

En turismo, se pidió a operadores y prestadores de servicios informar cómo les afectaron los bloqueos. Para consultas se habilitó el número 57003069.

En cultura, el registro está dirigido a artistas, gestores y espacios culturales que hayan tenido actividades suspendidas, eventos reprogramados o baja asistencia. La línea habilitada es 57003097.

En gastronomía, pueden reportar restaurantes, cafeterías, panaderías, puestos de comida y otros emprendimientos del rubro. El WhatsApp habilitado es el 57003096.

Según las autoridades, la información recolectada permitirá tener un diagnóstico más claro y avanzar en acciones dentro del Plan de Acción de Emergencia presentado el 9 de junio.

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