TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Tendencias

Captan la presunta aparición de un 'niño fantasma' al interior de un cajero | VIDEO

Un video viral muestra la supuesta figura de un niño dentro de un cajero automático en México, lo que ha generado debate en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/06/2026 21:38

Agregar Reduno en
Redes sociales debaten supuesto “niño fantasma” en un cajero.
México

Escuchar esta nota

Un video grabado en un cajero de la ciudad de Puebla, en México, ha generado sorpresa en redes sociales tras la supuesta aparición de un “niño fantasma”.

En el registro, captado por un cliente que se acercaba al lugar para realizar un pago, se aprecia lo que algunos describen como una especie de neblina dentro del recinto.

De un momento a otro, detrás de la puerta de cristial aparece la silueta de lo que parece ser un menor de edad.

En un primer momento, la forma parece permanecer estática, pero segundos después se desplaza hacia otro punto del interior.

El clip se ha vuelto viral y ha dividido opiniones: mientras algunos creen que se trata de un fenómeno paranormal, otros aseguran que podría ser solo un reflejo o un efecto de la cámara.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD