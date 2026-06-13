Captan la presunta aparición de un 'niño fantasma' al interior de un cajero | VIDEO

Un video grabado en un cajero de la ciudad de Puebla, en México, ha generado sorpresa en redes sociales tras la supuesta aparición de un “niño fantasma”.

En el registro, captado por un cliente que se acercaba al lugar para realizar un pago, se aprecia lo que algunos describen como una especie de neblina dentro del recinto.

De un momento a otro, detrás de la puerta de cristial aparece la silueta de lo que parece ser un menor de edad.

En un primer momento, la forma parece permanecer estática, pero segundos después se desplaza hacia otro punto del interior.

El clip se ha vuelto viral y ha dividido opiniones: mientras algunos creen que se trata de un fenómeno paranormal, otros aseguran que podría ser solo un reflejo o un efecto de la cámara.

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