Modelo de Vogue y fanático del mate: Cho Gue-Sung, el futbolista coreano que revoluciona el Mundial 2026

El debut de Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más curiosas y globales del torneo. El conjunto asiático venció a República Checa por 2-1, pero las miradas y las redes sociales no se quedaron solo con el resultado, sino con la inesperada llegada al estadio del centrodelantero Cho Gue-Sung, quien descendió del autobús del equipo sosteniendo un auténtico mate en la mano.

La tradicional infusión a base de yerba mate, icónica y cotidiana en países como Argentina, Uruguay y Paraguay, resulta sumamente inusual en la cultura asiática, lo que desató de inmediato la intriga de los aficionados internacionales, informa el portal TN.

Las dos teorías detrás del mate coreano

¿Cómo llegó un futbolista surcoreano a adoptar esta costumbre sudamericana? Existen dos hipótesis que explican este cruce cultural:

La influencia en el vestuario: La explicación más futbolística apunta a Heung-Min Son , la máxima estrella y capitán de la selección coreana. Son comparte plantel en el Tottenham de Inglaterra con el defensor argentino Cristian "Cuti" Romero , conocido por llevar el mate a todas partes. Se presume que el defensor rioplatense le inculcó el hábito a Son, y este, a su vez, lo introdujo en el seleccionado de su país.

El fenómeno de la televisión: Otra teoría viaja al año 2010 con el exitoso drama televisivo surcoreano (K-drama) titulado Playful Kiss. En dicha producción, la actriz paraguaya Abigail Alderete apareció en varios episodios consumiendo tereré (la versión fría del mate), lo que despertó en su momento la curiosidad de los actores y del público local por esta hierba.

Foto: X/@estoesblender

De romper las redes en Qatar a la portada de Vogue

A sus 28 años, Cho Gue-Sung no es un desconocido para el público mundial. En el Mundial de Qatar 2022 se convirtió en una celebridad global de la noche a la mañana tras anotar un doblete de cabeza frente a Ghana. Su atractivo físico causó tal impacto que su cuenta de Instagram pasó de 50 mil seguidores a más de 2.5 millones en cuestión de días, obligándolo a apagar el teléfono por el colapso de mensajes.

Este fenómeno mediático catapultó su carrera fuera de las canchas, llevándolo a modelar de forma profesional y a ser la portada de la prestigiosa revista de moda Vogue.

Cho-Gue Sung tuvo una explosión de su carrera en el Mundial de Qatar, llegando a ser tapa de Vogue. Foto: Instagram/@whrbtjd

Su presente en Europa y el rol en el Mundial 2026

El éxito de Qatar no solo fue estético; también impulsó su salto al fútbol europeo. A mediados de 2023, Cho Gue-Sung fue fichado por el Midtjylland de la primera división de Dinamarca, registrando en la última temporada 7 goles y una asistencia en 43 partidos.

Aunque el director técnico de la selección coreana, Myung-bo Hong, decidió dejarlo en el banco de suplentes sin minutos en la victoria ante República Checa, Cho sigue siendo una de las principales armas de recambio del equipo gracias a su cuota goleadora en el seleccionado. Mientras espera su oportunidad para saltar al campo de juego en este Mundial 2026, el delantero ya se ganó la simpatía del público latinoamericano, termo y mate en mano.

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