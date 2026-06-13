¡Que nada impida tus sueños! Gobierno habilita WhatsApp para atender a emprendedores gastronómicos golpeados por los bloqueos

Ante las dificultades que atraviesa el sector gastronómico y de transformación de alimentos debido a la situación económica y social que vive el país, el Viceministerio de Gastronomía puso en marcha un canal directo de comunicación para recibir reportes, inquietudes y propuestas de los emprendedores.

La iniciativa está dirigida a propietarios y trabajadores de restaurantes, pensiones, cafeterías, panaderías, pastelerías, puestos de comida de mercado, vendedores de comida callejera y otros negocios vinculados a la transformación de alimentos.

Foto: Viceministerio de Gastronomía

A través del número de WhatsApp 57003096, los representantes del sector podrán informar sobre las afectaciones que enfrentan en sus actividades diarias, con el objetivo de que las autoridades conozcan la realidad del rubro y trabajen en posibles soluciones.

Desde la entidad señalaron que este espacio busca generar una comunicación directa con los actores gastronómicos del país para escuchar sus necesidades y atender sus demandas. Asimismo, recordaron que la atención se realiza únicamente mediante mensajes de WhatsApp y no por llamadas telefónicas.

Las autoridades invitaron a los emprendedores a utilizar este canal y compartir la información con otros miembros del sector que también estén siendo afectados por la coyuntura nacional.

Mira la programación en Red Uno Play