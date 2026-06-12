Un turista protagonizó una escena de alto riesgo en las Cataratas del Iguazú al intentar recuperar un celular que se le había caído al agua. El episodio ocurrió el sábado en el sector brasileño del parque y generó preocupación entre los visitantes, que registraron el momento en video.

Las imágenes muestran al hombre colgado de una de las pasarelas mientras intentaba alcanzar el dispositivo, ignorando las estrictas medidas de seguridad vigentes en una de las maravillas naturales más visitadas del mundo.

La situación fue controlada por los bomberos civiles que patrullan permanentemente los senderos y accesos a la Garganta del Diablo. Tras intervenir, los rescatistas acompañaron al visitante hasta el final del recorrido y las autoridades decidieron expulsarlo del parque.

A través de un comunicado, la administración del Parque Nacional de Iguazú de Brasil repudió la conducta del turista y recordó que está terminantemente prohibido trepar, sentarse o sobrepasar las barandas de protección, ya sea para tomar fotografías o recuperar objetos caídos.

“Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y lo acompañaron hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque”, señalaron desde la institución.

Las autoridades explicaron que, antes de cada excursión, los visitantes reciben instrucciones específicas sobre cómo actuar en caso de que algún objeto caiga al río o a las laderas. En esos casos, la única recomendación es informar a los equipos de emergencia para que evalúen la posibilidad de recuperarlo.

Según indicaron, las tareas de rescate se realizan de manera coordinada entre bomberos, personal de seguridad y, cuando es necesario, efectivos de la Policía Militar. El objetivo es proteger tanto a los trabajadores como al resto de los turistas.

Aunque el incidente ocurrió en territorio brasileño, desde la administración argentina del Parque Nacional Iguazú remarcaron la importancia de mantener una conducta responsable durante las visitas. Recordaron que el simple tránsito por las pasarelas implica riesgos y pidieron especial cuidado con los niños, además de promover una actitud respetuosa hacia el entorno natural.

Las Cataratas del Iguazú continúan siendo uno de los principales atractivos turísticos de Sudamérica. Solo durante 2025 recibieron alrededor de 1,5 millones de visitantes, lo que obliga a reforzar permanentemente las medidas de seguridad y conservación.

Semanas atrás, el lugar fue escenario de una limpieza histórica. Gracias a una reducción temporal del caudal de agua, equipos especializados retiraron más de 400 kilos de monedas y otros residuos acumulados en el fondo del río.

La intervención dejó al descubierto un problema recurrente: pese a estar prohibido, muchos visitantes arrojan monedas siguiendo la creencia de que traerán buena suerte. Junto con ellas también fueron retiradas botellas, tapas, plásticos, pilas y dispositivos electrónicos que afectan seriamente al ecosistema.

“Muchas personas llegan con la superstición de que lanzar una moneda y pedir un deseo hará que se cumpla. Sin embargo, esto provoca un importante impacto ambiental, ya que los metales pueden oxidarse, contaminar el agua y ser ingeridos por animales que los confunden con alimento”, explicó uno de los operarios que participó en el operativo.

Con información de La Nación y TN.

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