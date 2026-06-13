Disminuyen los bloqueos en el país y la ABC inicia trabajos de limpieza y reconstrucción de carreteras

Tras la disminución de los bloqueos en los departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, arranco con su plan de limpieza y reconstrucción de las carreteras, para garantizar la transitabilidad segura en el país.

En el departamento de La Paz se realizaron trabajos de limpieza en la Autopista La Paz – El Alto, retirando escombros, piedras y otros materiales que fueron dejados sobre la plataforma vial a consecuencia de los recientes bloqueos registrados en el sector.

Mientras que en el departamento de Oruro se activó un operativo de emergencia en el municipio de Turco para retirar los escombros, piedras y tierra acumulados sobre la plataforma vial.

Foto: ABC Bolivia

Las tareas buscan garantizar la seguridad y la plena transitabilidad en el tramo Ancaravi - Cosapa, que conecta a la región con la frontera internacional. Los bloqueadores habían dejado promontorios de tierra para obstruir el paso, lo que representaba un peligro inminente para los conductores.

De la misma forma, se retiraron escombros, tierra y palos en el tramo Llallagua – Ravelo, en la Diagonal Jaime Mendoza, que conecta el departamento de Oruro con Sucre, liberando por completo la transitabilidad, mientras que en misma carretera Diagonal Jaime Mendoza, se procedió al retiro de rocas de magnitud que afectaban la plataforma en el sector de Sauce Mayu y Rodeo del tramo Llallagua - Ravelo.

En el departamento de Chuquisaca, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos determino levantar los puntos de bloqueo, entonces la ABC desplegó de manera oportuna a su personal técnico capacitado para retirar los obstáculos de la plataforma.

Hasta hace unos días, la regional reportaba alrededor de 16 puntos críticos de bloqueo en el departamento, actualmente gracias a la pronta intervención institucional, las carreteras se encuentran transitables y expeditas.

Los lugares intervenidos son la carretera Sucre-Ravelo-Oruro, en los sectores Guerra Loma, Safiri, Cruce kainacas, también en la carretera Sucre-Potosi , sectores Anfaya, Palamana, la carretera Sucre-Puente Arce-Cochabamaba, sectores Paredón, Chaco, Surima, Imilla Huañusqa y la carretera Sucre-Monteagudo sectores Abra de Yamparaez, Cruce Sotomayor, Cruce Escana, Abra de Tarabuco, Santa Elena, Cruce Mojocoya.

En cuanto al departamento de Cochabamba, de manera inmediata se actuó para recuperar la transitabilidad en dos importantes vías. Las cuadrillas de conservación vial de la ABC ingresaron al tramo Cochabamba–Paracaya.

De igual forma, en la carretera Cochabamba–Oruro, a la altura del río Khora II, en el municipio de Vinto, el personal ejecutó trabajos de limpieza integral de la plataforma vial tras la intervención policial que evitó la consolidación de un bloqueo, donde se habían colocado piedras, troncos y material combustible sobre la carretera.

En el departamento de Potosí, se ejecutaron trabajos de limpieza y apertura de vías en la carretera que conecta Potosí con Tarija, sectores Sivinga Mayu y Mojona. Mientras que la carretera que conecta a Sucre en el sector Puente Mendez también fue despejada de forma inmediata.

Con información de la ABC

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