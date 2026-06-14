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Mundial 2026

¡Atención hinchas! Estos son los partidos del Mundial que transmitirá hoy la Red Uno

La Copa del Mundo continúa este domingo, Japón enfrentará a Países Bajos desde las 16:00 y Ecuador debutará ante Costa de Marfil desde las 19:00, ambos con transmisión de Red Uno de Bolivia.

Martin Suarez Vargas

14/06/2026 9:51

Agregar Reduno en
Hinchas japoneses previo al debut de Japón en el Mundial. Foto: EFE.
Bolivia.

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La emoción del Mundial 2026 no se detiene y este domingo los aficionados podrán disfrutar de dos partidos de alto nivel por la pantalla de Red Uno. La jornada comenzará con el duelo entre Japón y Países Bajos por el Grupo F. La transmisión de Red Uno arrancará a las 15:45, mientras que el partido se disputará desde las 16:00.

El compromiso entre japoneses y neerlandeses promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos. Países Bajos llega con figuras como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo y Memphis Depay, mientras que Japón buscará sorprender con jugadores de la talla de Takefusa Kubo, Wataru Endo y Daizen Maeda.

Más tarde será el turno de Ecuador, que iniciará su participación en el Mundial frente a Costa de Marfil por el Grupo E. La previa de Red Uno comenzará a las 18:45, mientras que el encuentro está programado para las 19:00.

La Tri llega a la cita mundialista atravesando un gran momento, respaldada por una extensa racha sin derrotas y por los buenos resultados obtenidos en sus últimos partidos de preparación. Del otro lado estará una selección marfileña que también atraviesa una destacada actualidad y que buscará arrancar con el pie derecho su participación en el torneo.

Red Uno de Bolivia llevará ambos encuentros a través de su señal televisiva, además de reduno.com.bo, TikTok y YouTube, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de una jornada que promete emociones de principio a fin.

Mira la programación en Red Uno Play

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