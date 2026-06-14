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¡Ya hay Top 8! Conoce a las candidatas que siguen en la competencia del Miss Santa Cruz 2026

La pasarela sigue encendida: las emociones suben mientras las aspirantes a la corona avanzan en la competencia rumbo al Miss Bolivia.

Red Uno de Bolivia

13/06/2026 22:13

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¡Ya hay Top 8! Conoce a las candidatas que siguen en la competencia del Miss Santa Cruz 2026
Santa Cruz, Bolivia

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Tras intensas rondas de presentaciones en traje de gala, talento y carisma, el jurado del Miss Santa Cruz 2026 definió a las ocho candidatas que continúan en la carrera por la codiciada corona departamental. Entre música, luces y elegancia, estas jóvenes lograron destacar sobre las demás y capturar la atención de los jueces y el público.

Las candidatas que conforman el Top 8:

  • Rosario Villa – Miss Warnes
  • Verónica Alba – Cerniquem
  • Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía
  • Natalia Oyola – Miss Porongo
  • Sofia Sodi – Miss Vallegrande
  • Eri Miyasato – Miss Okinawa
  • Nadia Gonzales – Srta. Porongo
  • Bianca Ruiz Añez – Miss Integración Mineros

Los próximos desafíos incluyen rondas de talento y preguntas frente al jurado, en las que las finalistas deberán demostrar no solo belleza, sino inteligencia, seguridad en el escenario y conexión con el público.

La competencia continúa con expectativas altas, y las emociones se mantienen al límite mientras la pasarela cruceña decide quién se llevará la corona que le permitirá representar a Santa Cruz en el Miss Bolivia 2026.

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