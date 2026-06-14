¡Es hoy! Santa Cruz brilla con la elección de sus nuevas Reinas de Belleza

La magia, la elegancia y el talento se apoderan de la ciudad este sábado desde las 21:00, cuando se celebre la edición 2026 del Miss Santa Cruz, certamen organizado por Promociones Gloria. El evento tendrá lugar en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, escenario que reunirá a las 20 candidatas que buscarán conquistar al jurado y al público para convertirse en las nuevas representantes del departamento rumbo al Miss Bolivia.

Además de la corona de Miss Santa Cruz, se entregarán los títulos de Miss y Señorita Litoral, que también garantizan un lugar en el certamen nacional.

Durante la gala, las actuales soberanas, Eugenia Redín, Miss Santa Cruz 2025, y Yhasmine Merlo, Señorita Santa Cruz 2025, se despedirán de sus coronas y entregarán el cetro a sus sucesoras, marcando el inicio de una nueva etapa para la belleza cruceña.

Las cuatro ganadoras de la noche tendrán el honor de representar a Santa Cruz en el Miss Bolivia, uno de los concursos de belleza más importantes del país, y mostrar al mundo el talento y el carisma que distingue al departamento.

Mira la programación en Red Uno Play