TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Espectáculos

Glamour y elegancia en la pasarela del Miss Santa Cruz: las candidatas brillan en traje de gala

Los talentos y diseños de los mejores estilistas del país brillaron sobre el escenario, mientras las 20 aspirantes mostraron elegancia y personalidad en la pasarela. La música en vivo estuvo a cargo de Laura Camacho, Leonardo Camargo, Romina Mazo y Adagio.

Red Uno de Bolivia

13/06/2026 22:00

Agregar Reduno en
Glamour y elegancia en la pasarela del Miss Santa Cruz: las candidatas brillan en traje de gala
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En una noche llena de brillo, color y sofisticación, las candidatas del Miss Santa Cruz 2026 se presentaron en traje de gala, destacando no solo su porte y presencia escénica, sino también la creatividad y el estilo de diseñadores bolivianos que dieron vida a cada atuendo. La velada se llevó a cabo en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, con un ambiente de expectativa y emoción para jurado y público.

La gala contó con la presentación musical de Laura Camacho, Leonardo Camargo, Romina Mazo y Adagio, quienes acompañaron el desfile con ritmos que realzaron cada paso de las participantes, generando un espectáculo integral y vibrante.

Las aspirantes y sus diseñadores fueron:

  • Rosario Villa – Miss Warnes: diseño de Jhon Orell
  • Ariane Ortiz – Mitahori: diseño de Ernesto Barahona
  • Mariana Sanchez – Miss Puerto Suárez: diseño de Jhon Orell
  • Margarita Bravo – Miss Cotoca: diseño de Rodolfo Pinto
  • Nadia Gonzales – Srta. Porongo: diseño de Galo Sánchez
  • Riscelly Zambrana – Reina Nacional de la Caña: diseño de Paola Fiorillo
  • Verónica Alba – Cerniquem: diseño de Ernesto Barahona
  • Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía: diseño de Jenny López
  • Scarlet Amukamara – Miss Puerto Quijarro: diseño de Samuel Ramírez
  • Evelyn Guzmán – Miss Montero: diseño de Jenny López
  • Tamara Chavez – Fusindo: diseño de Miriam Diabru
  • Thianny Rodríguez – Miss Valles Cruceños: diseño de Jhon Orell
  • Bianca Ruiz Añez – Miss Integración Mineros: diseño de Ronald Reinaga
  • Fernanda Hodzic – Miss Charagua: diseño de Ernesto Barahona
  • Eri Miyasato – Miss Okinawa: diseño de Jhon Orell
  • Alejandra Fernández – Acsabe: diseño de Samuel Ramírez
  • Sarah Castro – Miss Distrito Capital: diseño de Bellísima Couture RBB
  • Dania Pinto – Miss 1ro de Mayo: diseño de Paola Fiorillo
  • Natalia Oyola – Miss Porongo: diseño de Edita Votjkova
  • Sofia Sodi – Miss Vallegrande: diseño de Galo Sánchez

Cada candidata llevó su traje con actitud y gracia, mostrando la riqueza de los estilos de los diseñadores y la diversidad cultural de Santa Cruz. Los jueces destacaron la coordinación, la originalidad de los atuendos y la forma en que cada participante supo proyectar confianza y elegancia sobre la pasarela.

La presentación en traje de gala marca uno de los momentos más esperados del certamen, ya que permite al público y al jurado evaluar belleza, porte, estilo y personalidad, aspectos esenciales para elegir a la futura Miss Santa Cruz.

La transmisión en vivo por Red Uno permitirá seguir de cerca cada desfile, cada detalle de los trajes y la emoción de la coronación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD