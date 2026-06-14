Glamour y elegancia en la pasarela del Miss Santa Cruz: las candidatas brillan en traje de gala

En una noche llena de brillo, color y sofisticación, las candidatas del Miss Santa Cruz 2026 se presentaron en traje de gala, destacando no solo su porte y presencia escénica, sino también la creatividad y el estilo de diseñadores bolivianos que dieron vida a cada atuendo. La velada se llevó a cabo en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, con un ambiente de expectativa y emoción para jurado y público.

La gala contó con la presentación musical de Laura Camacho, Leonardo Camargo, Romina Mazo y Adagio, quienes acompañaron el desfile con ritmos que realzaron cada paso de las participantes, generando un espectáculo integral y vibrante.

Las aspirantes y sus diseñadores fueron:

Rosario Villa – Miss Warnes : diseño de Jhon Orell

: diseño de Ariane Ortiz – Mitahori : diseño de Ernesto Barahona

: diseño de Mariana Sanchez – Miss Puerto Suárez : diseño de Jhon Orell

: diseño de Margarita Bravo – Miss Cotoca : diseño de Rodolfo Pinto

: diseño de Nadia Gonzales – Srta. Porongo : diseño de Galo Sánchez

: diseño de Riscelly Zambrana – Reina Nacional de la Caña : diseño de Paola Fiorillo

: diseño de Verónica Alba – Cerniquem : diseño de Ernesto Barahona

: diseño de Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía : diseño de Jenny López

: diseño de Scarlet Amukamara – Miss Puerto Quijarro : diseño de Samuel Ramírez

: diseño de Evelyn Guzmán – Miss Montero : diseño de Jenny López

: diseño de Tamara Chavez – Fusindo : diseño de Miriam Diabru

: diseño de Thianny Rodríguez – Miss Valles Cruceños : diseño de Jhon Orell

: diseño de Bianca Ruiz Añez – Miss Integración Mineros : diseño de Ronald Reinaga

: diseño de Fernanda Hodzic – Miss Charagua : diseño de Ernesto Barahona

: diseño de Eri Miyasato – Miss Okinawa : diseño de Jhon Orell

: diseño de Alejandra Fernández – Acsabe : diseño de Samuel Ramírez

: diseño de Sarah Castro – Miss Distrito Capital : diseño de Bellísima Couture RBB

: diseño de Dania Pinto – Miss 1ro de Mayo : diseño de Paola Fiorillo

: diseño de Natalia Oyola – Miss Porongo : diseño de Edita Votjkova

: diseño de Sofia Sodi – Miss Vallegrande: diseño de Galo Sánchez

Cada candidata llevó su traje con actitud y gracia, mostrando la riqueza de los estilos de los diseñadores y la diversidad cultural de Santa Cruz. Los jueces destacaron la coordinación, la originalidad de los atuendos y la forma en que cada participante supo proyectar confianza y elegancia sobre la pasarela.

La presentación en traje de gala marca uno de los momentos más esperados del certamen, ya que permite al público y al jurado evaluar belleza, porte, estilo y personalidad, aspectos esenciales para elegir a la futura Miss Santa Cruz.

La transmisión en vivo por Red Uno permitirá seguir de cerca cada desfile, cada detalle de los trajes y la emoción de la coronación.

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