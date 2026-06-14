Glamour y elegancia en la pasarela del Miss Santa Cruz: las candidatas brillan en traje de gala

Los talentos y diseños de los mejores estilistas del país brillaron sobre el escenario, mientras las 20 aspirantes mostraron elegancia y personalidad en la pasarela. La música en vivo estuvo a cargo de Laura Camacho, Leonardo Camargo, Romina Mazo y Adagio.
13/06/2026 22:00
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En una noche llena de brillo, color y sofisticación, las candidatas del Miss Santa Cruz 2026 se presentaron en traje de gala, destacando no solo su porte y presencia escénica, sino también la creatividad y el estilo de diseñadores bolivianos que dieron vida a cada atuendo. La velada se llevó a cabo en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, con un ambiente de expectativa y emoción para jurado y público.
La gala contó con la presentación musical de Laura Camacho, Leonardo Camargo, Romina Mazo y Adagio, quienes acompañaron el desfile con ritmos que realzaron cada paso de las participantes, generando un espectáculo integral y vibrante.
Las aspirantes y sus diseñadores fueron:
Cada candidata llevó su traje con actitud y gracia, mostrando la riqueza de los estilos de los diseñadores y la diversidad cultural de Santa Cruz. Los jueces destacaron la coordinación, la originalidad de los atuendos y la forma en que cada participante supo proyectar confianza y elegancia sobre la pasarela.
La presentación en traje de gala marca uno de los momentos más esperados del certamen, ya que permite al público y al jurado evaluar belleza, porte, estilo y personalidad, aspectos esenciales para elegir a la futura Miss Santa Cruz.
La transmisión en vivo por Red Uno permitirá seguir de cerca cada desfile, cada detalle de los trajes y la emoción de la coronación.
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