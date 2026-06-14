Miss Santa Cruz 2026 deslumbra en traje de baño: glamour, carisma y talento en la pasarela

La edición 2026 del Miss Santa Cruz arrancó con todo el glamour en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, donde las aspirantes a la corona se lucieron en traje de baño, mostrando confianza, presencia escénica y carisma ante el jurado y el público presente.

El certamen inició con la presencia de la reconocida Gisela Santa Cruz, quien acompañó la apertura del evento y destacó la importancia de la belleza, el talento y la seguridad en la pasarela. Durante el desfile, las candidatas fueron acompañadas por la música en vivo de Magelo y Nenei Sadam, quienes pusieron ritmo y energía al escenario.

Las 20 participantes que compiten esta noche por convertirse en Miss Santa Cruz 2026 son:

Rosario Villa – Miss Warnes

Ariane Ortiz – Mitahori

Mariana Sánchez – Miss Puerto Suárez

Margarita Bravo – Miss Cotoca

Nadia Gonzales – Srta. Porongo

Riscelly Zambrana – Reina Nacional de la Caña

Verónica Alba – Cerniquem

Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía

Scarlet Amukamara – Miss Puerto Quijarro

Evelyn Guzmán – Miss Montero

Tamara Chávez – Fusindo

Thianny Rodríguez – Miss Valles Cruceños

Bianca Ruiz Añez – Miss Integración Mineros

Fernanda Hodzic – Miss Charagua

Eri Miyasato – Miss Okinawa

Alejandra Fernández – Acsabe

Sarah Castro – Miss Distrito Capital

Dania Pinto – Miss 1ro de Mayo

Natalia Oyola – Miss Porongo

Sofía Sodi – Miss Vallegrande

Los jurados destacaron la seguridad, el porte y la energía de cada candidata, mientras que el público disfrutó del despliegue de colores, confianza y talento que cada participante aportó a la pasarela. La gala promete continuar con más sorpresas, incluyendo el desfile en traje de gala y las etapas finales donde se definirán las nuevas soberanas del departamento.

Sigue el certamen y acompaña la elección de las futuras representantes de Santa Cruz rumbo al Miss Bolivia 2026, ¡una noche que combina belleza, estilo y mucha emoción!

Mira la programación en Red Uno Play