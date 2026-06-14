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Miss Santa Cruz 2026 deslumbra en traje de baño: glamour, carisma y talento en la pasarela

El certamen arrancó con la presencia de Gisela Santa Cruz y contó con la música en vivo de Magelo, Nenei Sadam y King Dan, mientras las 20 aspirantes cautivaron al público con elegancia y talento.

Red Uno de Bolivia

13/06/2026 21:37

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Las candidatas del Miss Santa Cruz deslumbran en traje de gala
Santa Cruz, Bolivia

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La edición 2026 del Miss Santa Cruz arrancó con todo el glamour en el Salón Sirionó de la Feria Exposición, donde las aspirantes a la corona se lucieron en traje de baño, mostrando confianza, presencia escénica y carisma ante el jurado y el público presente.

El certamen inició con la presencia de la reconocida Gisela Santa Cruz, quien acompañó la apertura del evento y destacó la importancia de la belleza, el talento y la seguridad en la pasarela. Durante el desfile, las candidatas fueron acompañadas por la música en vivo de Magelo y Nenei Sadam, quienes pusieron ritmo y energía al escenario.

Las 20 participantes que compiten esta noche por convertirse en Miss Santa Cruz 2026 son:

  • Rosario Villa – Miss Warnes
  • Ariane Ortiz – Mitahori
  • Mariana Sánchez – Miss Puerto Suárez
  • Margarita Bravo – Miss Cotoca
  • Nadia Gonzales – Srta. Porongo
  • Riscelly Zambrana – Reina Nacional de la Caña
  • Verónica Alba – Cerniquem
  • Jennifer Salmon – Miss Chiquitanía
  • Scarlet Amukamara – Miss Puerto Quijarro
  • Evelyn Guzmán – Miss Montero
  • Tamara Chávez – Fusindo
  • Thianny Rodríguez – Miss Valles Cruceños
  • Bianca Ruiz Añez – Miss Integración Mineros
  • Fernanda Hodzic – Miss Charagua
  • Eri Miyasato – Miss Okinawa
  • Alejandra Fernández – Acsabe
  • Sarah Castro – Miss Distrito Capital
  • Dania Pinto – Miss 1ro de Mayo
  • Natalia Oyola – Miss Porongo
  • Sofía Sodi – Miss Vallegrande

Los jurados destacaron la seguridad, el porte y la energía de cada candidata, mientras que el público disfrutó del despliegue de colores, confianza y talento que cada participante aportó a la pasarela. La gala promete continuar con más sorpresas, incluyendo el desfile en traje de gala y las etapas finales donde se definirán las nuevas soberanas del departamento.

Sigue el certamen y acompaña la elección de las futuras representantes de Santa Cruz rumbo al Miss Bolivia 2026, ¡una noche que combina belleza, estilo y mucha emoción!

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