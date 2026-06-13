Cochabamba: Pasajeros viajan con alimentos por avión ante la escasez en La Paz

La escasez de alimentos en La Paz, provocada por los 43 días de bloqueos, obliga a varias personas a buscar nuevas formas de abastecer a sus familias. En el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, pasajeros fueron vistos viajando no con maletas, sino con cajas y coolers llenos de alimentos.

La terminal de buses permanece cerrada desde hace varias semanas, por lo que muchos ciudadanos optan por trasladarse vía aérea, pese al gasto adicional que representa comprar un pasaje y llevar comida por cuenta propia.

“Estamos llevando comida para la familia. Allá en La Paz hay escasez por el tema de los bloqueos, ya no tenemos mucha comida”, contó uno de los pasajeros que viajaba rumbo a la sede de Gobierno.

Llevan carnes

Entre los productos que las personas trasladan se encuentran pollo, carne y otros alimentos de primera necesidad. Algunos indicaron que sus familiares en La Paz atraviesan una situación complicada por la falta de abastecimiento y el incremento de precios.

“Es un gasto extra que tenemos que realizar, pero hay que darse modos para llevar comida”, señaló otro viajero.

Una pasajera explicó que viajó hasta Cochabamba para comprar alimentos y retornar a La Paz, debido a que el servicio de carga aérea se encuentra saturado.

“Por Boa Cargo está bien lleno. He venido a comprar y ahora tengo que retornar para poder llevar”, manifestó.

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