La Paz: Hay abastecimiento de gasolina, pero se mantienen las filas

Las filas por gasolina continúan en la ciudad de La Paz. La noche de este viernes, una gran cantidad de vehículos permanecía en inmediaciones de la avenida Montes, cerca de las avenidas Perú y Uruguay, rodeando la Terminal Departamental de Buses.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, durante esta jornada se evidenció nuevamente la llegada de combustible, luego de que el jueves solo hubiera ingresado una cantidad reducida de cisternas a la sede de Gobierno, situación que provocó largas filas de motorizados y camiones.

Aguardan turno

En el lugar, conductores particulares y transportistas esperaban su turno para abastecerse, algunos después de varios días de espera debido al perjuicio ocasionado por los bloqueos en diferentes puntos del país.

Pese al abastecimiento en el surtidor, las filas aún persisten y se extienden por varias calles cercanas a la Terminal de Buses.

La situación refleja el impacto de los 43 días de bloqueos en la distribución de combustible, que generó perjuicio en diferentes sectores de la población paceña.

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