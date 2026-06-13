Patrulla quemada en El Alto estaba atendiendo caso de violencia familiar

El perjuicio por los bloqueos en el día 43 continúa afectando al país y este viernes la violencia se registró en la ciudad de El Alto. Dos efectivos policiales fueron agredidos por un grupo de vecinos y bloqueadores cuando se dirigían a atender un llamado de auxilio por un presunto caso de violencia intrafamiliar en el sector de Laja.

Los uniformados fueron trasladados hasta el Hospital Corazón de Jesús, ubicado en la zona de El Kenko, donde permanecen bajo evaluación médica tras presentar varios golpes producto de la agresión.

Atendían caso de violencia

De acuerdo con la directora de la Felcv de El Alto, los funcionarios policiales recibieron una llamada telefónica de una mujer que denunciaba estar siendo agredida físicamente por su pareja.

“La Felcv recibe una llamada telefónica de una víctima de violencia. La señora decía que estaba siendo agredida físicamente e incluso que su pareja estaba amenazando con quitarle la vida”, informó la autoridad policial.

Según el reporte, los efectivos acudieron al llamado de auxilio, pero en el trayecto fueron interceptados a la altura de Puente Seco por personas que mantenían un punto de bloqueo.

“Los funcionarios policiales acuden al auxilio de la víctima, pero lamentablemente en el trayecto son interceptados por algunos vecinos y bloqueadores. De inicio los hacen parar, los insultan, los agreden verbalmente; empieza a llegar más gente, los sacan del vehículo y los agreden físicamente”, detalló.

Quemaron la patrulla

La autoridad también denunció que los agresores dañaron el equipo que los efectivos llevaban para atender a víctimas de violencia y que incluso intentaron quemar el vehículo policial.

“No contentos con ello, han sacado el equipo que teníamos dentro del vehículo para auxiliar a las víctimas, han quemado estos equipos y también han intentado quemar el vehículo”, agregó.

La situación generó preocupación, debido a que los policías no lograron llegar hasta el domicilio de la víctima. Desde la Felcv informaron que la mujer dejó de responder las llamadas, por lo que se desconoce su estado actual.

“Es lamentable porque no hemos llegado al domicilio de la víctima. En su momento recibíamos las llamadas de auxilio a gritos, pero actualmente la víctima ya no contesta y no tiene conectado el celular”, sostuvo la directora de la Felcv.

Los dos efectivos policiales permanecen internados mientras se espera el diagnóstico médico oficial para establecer la gravedad de sus lesiones.

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