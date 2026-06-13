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Sectores movilizados de San Julián dan cuarto intermedio este sábado; tras un mes de bloqueo

La presión carretera será suspendida temporalmente, en un escenario marcado por la convocatoria a diálogo del Gobierno.

Ximena Rodriguez

12/06/2026 23:55

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La dirigencia de los sectores movilizados en San Julián anunció oficialmente la aplicación de un cuarto intermedio en el bloqueo de carreteras para la jornada de este sábado 13 de junio. La suspensión temporal de la extrema medida de presión se ejecutará entre las 4:00 y las 8:00 de la mañana, permitiendo el paso de vehículos tras cumplirse 30 días de conflicto.

Convocatoria oficial como trasfondo

Este anuncio se produce en un escenario donde el Gobierno formalizó una convocatoria urgente para instalar una mesa de diálogo. La invitación del Poder Ejecutivo, remitida a los secretarios ejecutivos y presidentes de las organizaciones sociales, vecinales, productivas, educativas y de transporte de San Julián, tiene como meta analizar sus demandas y viabilizar soluciones dentro de la legalidad.

Para asegurar respuestas concretas, el encuentro contará con la participación de los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta y Defensa, Ernesto Justiniano. Las autoridades enfatizaron que el diálogo es la vía democrática idónea y ratificaron que están atentos para coordinar la fecha, hora y lugar del encuentro a la brevedad posible.

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